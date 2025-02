Vendas de moradias usadas nos EUA caem mais do que o esperado em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em janeiro, após três aumentos mensais consecutivos, uma vez que as altas taxas de hipotecas e os preços das casas sufocaram a demanda.

As vendas caíram 4,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,08 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de moradias usadas cairiam para uma taxa de 4,12 milhões de unidades.

As vendas provavelmente refletiram os contratos assinados em novembro e dezembro. A taxa média da hipoteca de 30 anos aumentou para 6,85% na última semana de dezembro, de 6,72% em outubro, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

As vendas aumentaram 2,0% em janeiro, em relação ao ano anterior.

"As taxas de hipoteca têm se recusado a se mover por vários meses, apesar das várias rodadas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

"Quando combinadas com os preços elevados das casas, a acessibilidade à moradia continua sendo um grande desafio."

O relatório se somou a um declínio acentuado nas construções de moradias unifamiliares no mês passado, sugerindo que o investimento residencial enfraqueceu no início do primeiro trimestre, depois de ter se recuperado no trimestre de outubro a dezembro.

O estoque de casas usadas aumentou 3,5%, chegando a 1,18 milhão de unidades em janeiro. A oferta aumentou 16,8% em relação a um ano atrás. O preço médio das moradias usadas subiu 4,8% em relação ao ano anterior, para US$396.900 em janeiro.

