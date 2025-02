'Uma parte de mim se foi', diz irmão de vítima de acidente com ônibus em SP

Guilherme Nascimento, irmão de Vinícius Nascimento, uma das vítimas do acidente entre um ônibus universitário e uma carreta, lamentou a tragédia que tirou a vida do jovem. Pelo menos 12 pessoas morreram e 19 ficaram feridas na colisão ocorrida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na noite da quinta-feira (20).

O que aconteceu

Guilherme afirmou que parte de si se foi junto com o irmão. "Papai, mamãe e eu vamos tentar viver a vida, sem a nossa vida. Uma parte de mim se foi junto de você, mas 100% de você estará no meu coração. Te amo para sempre, meu irmão, meu amigo, minha vida", escreveu o jovem em postagem no Instagram.

No texto, Guilherme lamentou não poder realizar os sonhos que planejou realizar ao lado do irmão. "Infelizmente as coisas não acontecem como a gente quer, não vou poder realizar meu sonho de ser o padrinho do seu filho, não vamos mais realizar nosso sonho de ver a Champions [League] diretamente do Camp Nou [estádio do Barcelona, na Espanha] e entre outros milhares de sonhos que nós tínhamos juntos".

Ele também pediu para que os amigos lembrem de Vinícius "da melhor maneira possível". "Não tenho palavras para descrever esse momento, mas quero pedir a todos que lembrem do meu irmão da melhor maneira possível, lembrar daquele sorriso maravilhoso que contagiava qualquer pessoa, daquele coração (e que coração) que não cabia no peito, de todas aquelas brincadeirinhas que você amava fazer e é claro do seu jeito maravilhoso de ser".

Vinícius Nascimento tinha 18 anos e era estudante do segundo ano de administração da Universidade de Franca, no interior paulista. Nas redes sociais, ele se identificava como torcedor do São Paulo e compartilhava a paixão pelo futebol com o irmão, Guilherme, que também é tricolor.

Além de Vinícius, outros dois alunos do curso de administração também morreram no acidente: Raquel Caldeira e Juliana Neves. A Atlética de Administração da Universidade lamentou o ocorrido e declarou luto. "Lamentamos o falecimento de Juliana, Vinicius e Raquel que eram nossos colegas de sala, de profissão, e que buscavam o mesmo objetivo. A alegria que transmitiam pelos corredores de nosso bloco será sempre lembrada! Que Deus os tenham em um bom lugar. Neste momento transmitimos aos familiares, amigos e colegas, nossos sentimentos e orações".

Ônibus levava universitários

Ônibus transportava estudantes de São Joaquim da Barra que voltavam da Unifran (Universidade de Franca). O acidente ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (21) entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) na SP-355/330, a 71 km de distância da universidade. A estrada vicinal onde aconteceu o acidente é de responsabilidade da prefeitura de São José da Bela Vista.

Acidente envolvendo caminhão e ônibus com universitários Imagem: Reprodução/TV Globo

Vítimas têm entre 17 e 52 anos. Imagens mostram que o lado esquerdo do ônibus ficou destruído com a pancada. Os estudantes que estavam sentados ali sofreram o maior impacto.

Cerca de 30 pessoas estavam nos dois veículos, a maioria delas estudantes. Os feridos foram levados para o Pronto-Socorro e a Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga, de acordo com informações preliminares da Polícia Militar. O resgate foi concluído por volta das 4h desta madrugada.

Quem estava no ônibus no momento do acidente

Leandro Antonio da Silva, 37, motorista Lívia Tavares Luiz, 23 Eduardo Henrique de Andrade Justino, 42 Luana da Silva dos Santos, 24 Sara Cristina Caldeira, 18 Maria Clara Silva Azevedo, 19 Weiglas Chrystian Silva, 22 Matheus Silveira Ferreira Manso, 17 Rafael Fávero Altino de Lima, 21 João Pedro Ferreira França, 17 Lucas Carvalho Oliveira Bonfim, 19 Matheus Willian Lima de Oliveira, 21 Laís de Oliveira Ferreira, 17 Eliana Candida da Silva, 41 Eros Carvalho Medeiros, 22 Priscila Teixeira Lombardi, 20 Sophia Peraro Oliveira, 19 Julia Rayanna Giovanini Borges, 20 Pedro Luis Galdino de Souza, 21 Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 Juliana Neves Hespanhol, 19 João Pedro de Oliveira dos Reis, 19 Raquel Laila Caldeira, 21 Caio Felizardo da Silva, 26 Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 Matheus Jesus Eugenio dos Santos, 19 Flavia Mendes dos Santos, 24 Vinicius Nascimento dos Santos, 18

Os estudantes Vinicius Nascimento dos Santos, Lívia Tavares Luiz, Pedro Henrique Souza Saraiva, João Pedro de Oliveira dos Reis, Hugo dos Santos Aliberte Dias e Matheus Jesus Eugenio dos Santos não sobreviveram. Os corpos foram levados ao IML de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham na identificação das demais vítimas.

Caminhoneiro fugiu após acidente

Motorista do caminhão foi preso em flagrante. Polícia afirmou que condutor do veículo se escondeu em canavial após o acidente e foi detido por omissão de socorro. Ao depor, ele alegou que não ficou no local porque estava com medo de ser agredido.

Causas do acidente ainda são investigadas. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é de pista simples. As primeiras informações são de que o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo após sair um pouco da pista principal e tentar retornar.

Unifran decretou luto oficial de três dias e disse que colocou atendimento psicológico à disposição da comunidade. As aulas de hoje foram suspensas. "É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares".