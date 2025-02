Ucrânia está em 'estado de choque' e Zelensky é pressionado a aceitar termos dos EUA para obter apoio

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está sendo pressionado nesta sexta-feira (21) a cooperar com os Estados Unidos a respeito à exploração dos minerais estratégicos da Ucrânia por parte de Washington. Zelensky rejeitou a primeira proposta de Donald Trump, mas após abandono dos Estados Unidos, a Ucrânia estaria "em estado de choque" e a Europa "petrificada" com a perspectiva de ter que defender seu aliado sozinha sem ajuda norte-americana, segundo destaque dos jornais franceses.

Alvo de críticas de Donald Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está sendo pressionado nesta sexta-feira a cooperar com os Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à exploração dos minerais estratégicos da Ucrânia por parte de Washington.

O enviado especial americano para a Ucrânia, Keith Kellog, está no país há dois dias, mas nada vazou das reuniões entre ele e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, diz o jornal francês Libération.

No início de fevereiro, o presidente americano Donald Trump anunciou que queria negociar um acordo com a Ucrânia para obter acesso a 50% de seus minérios estratégicos em troca da ajuda americana que já havia sido entregue.

O presidente Zelensky rejeitou a primeira proposta americana sobre minérios, descrita por alguns meios de comunicação ocidentais como "colonização", e argumentou que ela não oferecia nenhuma garantia de segurança para seu país, que vem lutando contra a invasão russa há três anos. No entanto, ele abriu a porta para o "investimento" americano em troca de tais garantias.

Desde então, as tensões entre Kiev e Washington aumentaram drasticamente. Donald Trump chegou a acusar Zelensky de ser um "ditador" e iniciou uma súbita aproximação com o Kremlin. Uma reviravolta perigosa para a Ucrânia, que tinha nos Estados Unidos um importante fornecedor de ajuda militar e financeira.

Abandonada pelos Estados Unidos, a Ucrânia está "em estado de choque", diz a manchete do Le Monde desta sexta-feira.

Segundo o jornal Libération, os americanos estão furiosos porque Zelensky recusou o acordo sobre as terras raras do país proposto por Washington. Enquanto isso, os russos, no Kremlin, assistem "comendo pipoca e agradecem Trump", ironiza a publicação.

Ucrânia e os Estados Unidos retomam negociações

Um alto funcionário ucraniano, cuja identidade foi preservada, disse à AFP na sexta-feira que a Ucrânia e os Estados Unidos estariam "retomando" as negociações sobre um acordo para explorar os minerais estratégicos da Ucrânia.

"Essa conversa continua", disse o funcionário. "Há uma troca constante de documentos preliminares, enviamos outro ontem (quinta-feira)" e "estamos aguardando uma resposta" dos americanos, acrescentou essa fonte, que foi informada sobre o progresso dessas conversas.

Europa teme possibilidade de assumir segurança da Ucrânia

"Os europeus estão petrificados com a perspectiva de ter que assumir sozinhos, ou quase, a segurança da Ucrânia", diz Le Figaro. O diário destaca a reunião de quatro horas de Emmanuel Macron, na quinta-feira (20), com os principais partidos franceses para discutir a situação ucraniana e a aproximação entre Estados Unidos e Rússia, que o presidente francês considera uma "ameaça existencial".

Após passar meses tentando se adaptar ao governo americano, Zelensky cometeu o erro de querer defender os interesses de seu país, diz Le Monde, ao afirmar que o presidente ucraniano não aceitaria uma discussão sobre a paz que não contasse com sua presença e ao se negar a assinar um contrato deixando nas mãos dos americanos os recursos naturais da Ucrânia.