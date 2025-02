TV Brasil Internacional transmite carnaval para o público no exterior

A TV Brasil Internacional, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), leva ao público no exterior uma programação especial de Carnaval, com transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos que trarão a riqueza cultural da festa. A agenda inclui a folia em Salvador (BA) e o desfile das escolas de samba de Vitória (ES), além de flashes ao vivo do carnaval de Pernambuco.

A festa começa neste sábado (22), com a transmissão dos desfiles das escolas de samba de Vitória, em parceria com a TVE do Espírito Santo. A partir das 22h (horário do Brasil), o público acompanha as apresentações de Unidos Jucutuquara, Chegou o que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória, Novo Império, Independente da Boa Vista e Imperatriz do Forte.

No próximo final de semana, quando a festa começa oficialmente, a emissora leva para o público de fora do país os destaques da festa em Salvador, em parceria com a TVE Bahia. De sexta-feira (28) até terça-feira (4), as mais de 100 atrações que desfilarão nos circuitos da capital baiana passarão também pela tela da

O público acompanhará ainda flashes ao vivo do carnaval pernambucano com blocos de frevo, maracatu, e outras manifestações tradicionais.

TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países.

A programação da emissora reúne conteúdos selecionados e organizados de forma a atender cinco faixas de programação, que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fuso-horários no mundo.

Como assistir

A TV Brasil Internacional pode ser acessada por mais de 100 países e também está disponível gratuitamente no site da emissora, no YouTube e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.