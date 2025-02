Trump diz que CEO da Apple planeja grandes investimentos nos EUA

O presidente Donald Trump afirmou, nesta sexta-feira (21), que o diretor-executivo da Apple, Tim Cook, planeja investir "centenas de bilhões de dólares" nos Estados Unidos, enquanto defende o sucesso de seu plano tarifário para impulsionar a economia.

"Ontem eu recebi Tim Cook da Apple no escritório, ele vai investir centenas de bilhões de dólares... Foi o que ele me disse. Agora ele tem que fazer isso", disse Trump em uma reunião dos governadores do país na Casa Branca.

O CEO da gigante tecnológica do Vale do Silício ainda não anunciou nenhum investimento deste tipo.

O presidente republicano deu a entender que outras empresas também planejam mais investimentos nos EUA, embora não tenha revelado nomes específicos.

"Muitos fabricantes de chips (de computador) e muitos fabricantes de automóveis virão", afirmou, dando a entender que pelo menos uma empresa havia interrompido os planos de construir duas fábricas no México.

Não ficou imediatamente claro a qual empresa ele estava se referindo. "Eles vão construir aqui porque não querem pagar as tarifas", declarou.

Trump utilizou as tarifas (impostos alfandegários sobre bens importados) como uma arma comercial, por exemplo aplicando tarifas de 10% sobre produtos da China e ameaçando aplicá-las a produtos como semicondutores, automóveis e produtos farmacêuticos.

Na região, decidiu impor tarifas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, embora tenha suspendido a medida por um mês para negociar.

Seu governo argumenta que os custos mais altos incentivarão as empresas a fabricar seus produtos nos EUA em vez de em outros países. Já os críticos afirmam que as tarifas podem aumentar os preços para os consumidores.

