Trump diz presença de Zelensky nas negociações 'não é muito importante'

A semana quente na relação entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos e Volodimir Zelensky, da Ucrânia, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (21). O magnata americano afirmou em entrevista a uma rádio americana que não considera a presença do europeu "muito importante" nas negociatas pelo fim do conflito entre russos e ucranianos.

O que aconteceu

Trump também afirmou que Zelensky "torna muito difícil fazer acordos". O americano contou que teve "conversas muito boas com Putin" e "não tão boas" com a Ucrânia que, para ele, não está em posição de negociar, mas "jogam duro".

Eles não têm nenhuma carta, mas jogam duro. Mas não vamos permitir que isso continue Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Trump começou a subir o tom contra Zelensky por um acordo não aceito pelo ucraniano. A Casa Branca ofereceu um acordo que previa que 50% dos minerais estratégicos da Ucrânia seriam repassados aos americanos em troca da ajuda militar e econômica fornecida a Kiev. A ideia foi prontamente rechaçada por Zelensky, que afirmou que seu país "não está a venda".

Apesar da troca de insultos entre os dois presidentes, fontes afirmam que EUA e Ucrânia continuam negociando um acordo sobre esses recursos. Uma fonte do governo ucraniano disse à AFP em anonimato que "há uma troca constante de documentos preliminares" sobre o tema.

Conselheiro de segurança dos EUA afirmou que um acordo seria firmado "em um prazo muito curto". Mike Waltz também disse que o pacto seria "bom para a Ucrânia".

Reunião de paz sem a presença ucraniana aumentou a tensão entre os líderes. O embate desta semana começou depois que autoridades dos governos de Trump e Vladimir Putin se reuniram na terça-feira (18) na Arábia Saudita para discutir um fim para o combate sem participação de ucranianos ou outros europeus. Zelensky criticou o que chamou de negociação "sobre a Ucrânia sem a Ucrânia" entre os dois países.

Na quarta, Zelensky disse que Trump estava vivendo em um "espaço de desinformação" promovido pela Rússia. "Nunca devemos esquecer que a Rússia é governada por mentirosos patológicos. Eles não são confiáveis e devem ser pressionados", afirmou, nas redes sociais.

O americano respondeu, chamando seu par ucraniano de "ditador" e afirmando que ele "deve atuar rápido ou não lhe restará um país". Zelensky, que foi eleito para um mandato de cinco anos, completou nesta semana 9 meses a mais como presidente. A lei de seu país prevê a possibilidade de não haver eleições durante períodos de guerra.

Segundo o presidente dos EUA, a responsabilidade do começo da guerra é do seu par ucraniano. A fala de Trump demonstra um alinhamento entre ele e a retórica do governo Putin, que justifica o início da guerra com o interesse ucraniano de integrar a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Para especialista, ataques verbais de Trump são tentativa de validar a abrupta mudança de posição americana. Philippe Golub, professor de relações internacionais da Universidade Americana de Paris, disse à RFI que a volta de Putin, antes isolado internacionalmente, às tratativas para o fim do combate pode ser considerada uma vitória pela Rússia.

Interesses econômicos americanos também estariam por trás da atitude de Trump. Segundo Golub, desde o governo de Barack Obama, os EUA não consideram os russos como uma potência que os ameace, mas uma potência regional. A tentativa de reintegrar a Rússia ao cenário internacional é uma forma de para tentar conter a China, vista como o maior ameaça pelos estadunidenses.