Trump pode interferir no processo de Bolsonaro após denúncia da PGR?

Do UOL, em São Paulo

Desde a vitória de Donald Trump no ano passado, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) veem o retorno do presidente dos Estados Unidos como uma espécie de "salvação" para o processo em que o ex-presidente é investigado, agora denunciado pela PGR, e também na questão de sua inelegibilidade.

O que aconteceu

Juridicamente, Trump não consegue ajudar Bolsonaro, dizem especialistas consultados pelo UOL. Um dos motivos é que o processo está no STF (Supremo Tribunal Federal) e deve ser encerrado também na Corte. Outra questão levantada, segundo o professor de direito internacional da UFMG Lucas Carlos Lima, é que não há processos nos EUA em que o país deva se manifestar. "Vejo com dificuldade uma interferência direta dos Estados Unidos no Poder Judiciário brasileiro", explica.

Governo Trump poderia provocar retaliações se ação fosse do governo federal, afirma cientista política. "Estamos falando de um sistema [jurídico] que deveria estar blindado de qualquer tipo de retaliação externa, principalmente fora do país. Nesse sentido, acredito que Donald Trump tem pouca influência", diz Luciana Santana, professora da UFAL.

Ações do governo norte-americano devem ficar no plano da política e da pressão política. "Trump pode causar todos os embaraços ao governo brasileiro e aos ministros do Supremo, individualmente, para tentar coagi-los a não absolver o Bolsonaro ou pressionar o Congresso a aprovar a anistia", afirma Rafael Mafei, professor da Faculdade de Direito da USP e da ESPM.

Campanhas a favor de Bolsonaro podem ter apoio de lideranças, por exemplo. Essas ações, segundo os especialistas, ocorrem fora da esfera do direito e servem para reforçar o apelo popular. Deputados, senadores e lideranças bolsonaristas participaram da posse de Trump em janeiro — o retorno dele à Casa Branca representa um fortalecimento da direita.

Não se sabe se Trump deseja "atrair mais esse problema para o prato dele", diz professor. "Trump está comprando brigas políticas com grandes países do mundo por razões que são muito mais relevantes para os interesses dos Estados Unidos do que o destino pessoal do Bolsonaro", afirma Mafei.

Ex-presidente pode acionar órgãos internacionais, como fez Lula na operação Lava Jato. Lima explica que, caso Bolsonaro use essa estratégia de defesa, ele deve provar que os "remédios da justiça brasileira não foram eficazes em seu caso e que teve efetivamente direitos violados".

Bolsonaro tem reforçado comparação dele com Trump. Ontem, durante evento do PL em Brasília, ele voltou a dizer que ambos foram vítimas de uma tentativa de assassinato, perderam ao tentar à reeleição e sugeriu que pode ter o mesmo destino do presidente dos EUA.

É diferente, por exemplo, de retaliações em questões econômicas, como poderia acontecer em relação ao governo federal. Não se trata de uma ação do governo federal, se trata de um julgamento que não é competência do governo federal. Então, não vejo esse tipo de influência direta [dos EUA].

Luciana Santana, professora da UFAL

Talvez, na cabeça do Trump, rigorosamente, tanto faz se o candidato de direita no Brasil vai ser o Bolsonaro, o Tarcísio [de Freitas], o Eduardo Bolsonaro. E a gente não viu ainda uma movimentação do governo dos Estados Unidos enquanto país em relação ao que quer que seja, relativo a esse caso específico.

Rafael Mafei, professor da USP e da ESPM

A jurisprudência desses órgãos internacionais é bem assentada nesse sentido e a violação aos direitos políticos do indivíduo em questão deve ser flagrante.

Lucas Carlos Lima, professor da UFMG

Denúncia da PGR

Bolsonaro é o primeiro ex-presidente a ser denunciado por tentativa de atacar o Estado democrático de Direito. A acusação inédita teve como base o inquérito que investigou o ex-presidente e seus principais auxiliares, como os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno, ambos generais da reserva do Exército.

Para a PGR, o ex-presidente liderava o núcleo "crucial" da trama golpista. A denúncia diz que a tentativa de golpe começou com discursos de Bolsonaro atacando o sistema eleitoral ainda em julho de 2021 e culminou com os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

A denúncia apresenta a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Em um dos depoimentos, o tenente-coronel afirmou que o então presidente cobrou o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira que se apresentasse uma fraude nas urnas eletrônicas, embora não tenha sido encontrada nenhuma.

*Colaborou Bruno Luiz, do UOL, em São Paulo