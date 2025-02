Trump anuncia substituição de chefe do Exército dos EUA

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (21) a substituição do chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o oficial de mais alta patente nas forças armadas do país.

O general Charles Brown, que foi nomeado por Trump ao final de seu primeiro mandato e que se tornou assim o primeiro afro-americano nesta posição-chave no Pentágono, será substituído por Dan Caine, "um piloto qualificado e especialista em segurança nacional", indicou o presidente em sua rede Truth Social.

bur-pno/ube/dga/arm/rpr

© Agence France-Presse