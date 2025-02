Tomar café puro em jejum faz mal? Por que às vezes isso gera dor e azia?

Paixão nacional, o café está presente na mesa de quase todos os lares brasileiros. Para muitos, não há nada melhor que acordar e tomar uma xícara farta, antes mesmo de comer algo. Mas você sabia que algumas pessoas podem sentir dores no estômago ao tomar café puro logo ao acordar?

Os especialistas ouvidos por VivaBem explicam que não é a bebida em si que faz mal, mas problemas de saúde preexistentes, o metabolismo e os próprios hábitos alimentares. Ou seja, há quem passe mal ao beber café puro logo após um jejum e quem não sinta absolutamente nada.

Para se ter uma ideia, incômodos do tipo também são sentidos com a ingestão de outros alimentos com o estômago vazio. Simone Reges Perales, cirurgiã do aparelho digestivo, explica que doces, frituras, refrigerantes de cola, chá preto e mate (que contém cafeína), bebidas alcoólicas e alimentos condimentados como pimentas e frutas cítricas também podem causar mal-estar.

"Esses alimentos estimulam liberação aumentada de conteúdo ácido no interior do estômago e, com isso, pioram sintomas de queimação, refluxo e gastrite, que é uma inflamação da camada de revestimento interna do estômago", diz.

Pessoas com transtorno de ansiedade, enxaqueca, arritmias cardíacas e outros problemas clínicos podem ter sintomas exacerbados quando ingerem essas bebidas ou alimentos em jejum.

Café e o coração acelerado

Como você viu, às vezes o incômodo vai além de uma simples dor no estômago, especialmente quando se trata do café. Isso porque a bebida é rica em cafeína, substância com efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central. Por isso, pessoas que costumam beber muito podem ter sintomas como agitação, excitação, euforia e dificuldade para dormir.

Os efeitos da estimulação do sistema nervoso podem repercutir sobre o sistema cardiovascular e gerar palpitações, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, além de refletir no aparelho digestivo, causando azia, dor, desconforto e diarreia.

Se o café for tomado em jejum, ou seja, com o estômago completamente vazio, a dose da cafeína que é absorvida e acaba na circulação sanguínea é maior do que se fosse tomada junto com outros alimentos, ou depois de tê-los ingerido.

A recomendação para quem sofre de alguma doença ou sintoma de desconforto é que as bebidas que contenham estimulantes, como a cafeína, sejam ingeridas com moderação, e que essa pessoa evite consumi-las em jejum.

Especialistas afirmam que não há uma quantidade limitada para evitar mal-estar, mas uma xícara seria o "ideal" para não ter sintomas indesejáveis depois.

*Com informações de reportagem publicada em 01/02/2021