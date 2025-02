Tênis em cadeira de rodas: Brasil terá trio feminino na Copa do Mundo

? CBT (@cbtenis) February 21, 2025

O qualificatório contou ainda com a participação de Chile e Equador. Todas as seleções se enfrentaram em grupo único e apenas a primeira colocada, no caso a brasileira, arantiu a vaga na Copa do Mundo, na Turquia.

O trio verde e amarelo selou a classificação na quinta (20), após derrotar o Chile na última rodada, por 2 jogos a 1. Na primeira partida, a mineira Meirycoll derrotou Glória Llamin por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/0); na sequência, Vitória Miranda foi superada por Macarena Cabrillana por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/1); mas no terceiro e último jogo, as brasileiras Jade e Meirycoll cravaram 2 sets a 0 sobre as adversária Macarena e Glo?ria.