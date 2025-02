TAS confirma suspensão de Rubiales por beijo forçado em Jenni Hermoso

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) confirmou nesta sexta-feira (21) a suspensão por três anos do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, imposta pela Fifa em outubro de 2023 por conta do beijo forçado do dirigente na jogadora Jenni Hermoso.

"O TAS não acatou o recurso apresentado por Luis Rubiales contra a Fifa, apelando contra sua suspensão de três anos para realizar qualquer atividade relacionada ao futebol", escreveu em comunicado a mais alta corte do esporte mundial.

"O painel arbitral do TAS determinou que a punição imposta a Rubiales pela Fifa é razoável e proporcional", acrescenta a nota.

A menos que haja algum recurso final no Tribunal Federal Suíço, a suspensão do dirigente será válida até outubro de 2026.

O TAS determinou que o beijo não consentido em Jenni Hermoso no dia 20 de agosto de 2023, durante a cerimônia de premiação após o título da Espanha na Copa do Mundo feminina, na Austrália, "constituiu múltiplas e graves infrações do Código Disciplinar da Fifa (art.13)".

A decisão do TAS chega depois da sentença de um tribunal espanhol, que na quinta-feira considerou Rubiales culpado de agressão sexual e impôs uma multa de impôs uma multa de 10.800 euros (R$ 65 mil na cotação atual), além da proibição de se aproximar ou entrar em contato com Hermoso por um ano.

Tanto o dirigente quanto a jogadora anunciaram que vão recorrer da sentença.

