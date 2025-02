SP: nova sede do governo vai remover 600 famílias do centro até fim de 2026

O governo de São Paulo irá desapropriar centenas de famílias até o fim do ano que vem para a construção de sua nova sede administrativa, no centro da capital, segundo o secretário de Projetos Estratégicos do estado, Guilherme Afif Domingos.

O que aconteceu

Plano para instalar sede do governo no centro prevê remoção de moradores de cinco quarteirões do bairro Campos Elíseos. O projeto prevê a retirada de ao menos 600 famílias do entorno da praça Princesa Isabel até o final de 2026 para abrir espaço para uma esplanada com novos prédios do Centro Administrativo.

Nova sede será a "maior intervenção urbana já feita" em SP, diz secretário. Segundo Afif, idealizador do projeto e chefe da pasta que coordena a transferência, o empreendimento levará 22 mil funcionários do governo para uma mesma área do centro, o que resultaria em um "choque de mudança" para a região.

Um dos objetivos iniciais do projeto, segundo Afif, é cortar gastos públicos. De acordo com ele, a mudança da sede do governo para o centro passa por uma "questão econômica", uma vez que a gestão estadual arca com "alto custo na manutenção de prédios muitas vezes antigos e inadequados, espalhados por toda a cidade", o que também gera gastos maiores de vigilância e locomoção de funcionários.

Governo também pretende aproveitar "infraestrutura" da região para torná-la "atrativo de moradia", diz secretário. Ele afirma que, junto aos milhares de funcionários deslocados para o centro, a região irá abrigar novos comércios, mais policiamento, e atrair "maior valorização imobiliária".

Além de haver dispersão de recursos muito forte, também queremos aproveitar a necessária retomada do centro de São Paulo, que é um lugar com toda a infraestrutura e que foi abandonado no tempo. (...) O que nos interessa não é só levar 22 mil funcionários, é voltar a fazer do centro um atrativo de moradia, com todos os tipos de classes sociais. Isso gera emprego, gera serviço e gira a economia no centro, que estava morrendo em termos do seu dinamismo. Guilherme Afif Domingos, secretário extraordinário de Projetos Estratégicos do governo de São Paulo, em entrevista ao UOL

Prazos para transferência

Próximo ano será para "preparar o terreno", diz secretário. De acordo com Afif, as obras da nova sede devem iniciar entre 2026 e 2027, após o leilão do projeto, que prevê uma PPP (Parceria Público Privada) com construtoras e investidores no empreendimento, com custo previsto em cerca de R$ 5 bilhões.

O leilão está previsto para ocorrer entre julho e agosto desde ano. E aí você tem até o final do ano que vem para o vencedor preparar o início do projeto com as desapropriações. Então, nós vamos passar 2026 preparando o terreno. Entre 2026 e 2027 [é previsto] o início das obras. Guilherme Afif Domingos

Concessionária realizará as desapropriações após assinatura do contrato com governo. Conforme divulgado pela Secom (Secretaria de Comunicação) estadual, a realocação das famílias "deverá ser na região central, o mais próximo da área afetada".

Quarteirões do Campos Elíseos foram declarados de utilidade pública para abrir caminho para a desapropriação. Os cinco terrenos da praça Princesa Isabel e o complexo que hoje abriga o Terminal Princesa Isabel, que pertenciam à gestão municipal, foram doados ao governo estadual pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Obras da nova sede devem ser concluídas até 2030, segundo secretário. "Passando essa fase mais crítica, que é a preparação, a obra é rápida. Então, acredito que teremos de dois a três anos de obra, com ela finalizada entre 2029 e 2030", diz Afif.

Moradores x governo

Moradores e comerciantes ficaram sabendo que perderiam seus imóveis pela imprensa. Eles contaram ao UOL que nenhum agente público procurou representantes das quadras afetadas para informar sobre a desapropriação da área antes do anúncio, em março de 2024 (leia mais aqui).

Gestão das remoções será dividida em dois grupos. Um deles é composto por famílias que moram nas chamadas ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população da baixa renda.

Secretário diz que população das ZEIS será "assistida" e encaminhada pela CDHU a novas habitações "dentro do circuito do centro". "Para isso, a CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano] já fez um chamamento e uma análise dos imóveis na região que estão disponíveis, em construção ou em aprovação, (...) para abranger o deslocamento dessas pessoas na região".

Cadastramento foi feito sem diálogo e deixando famílias de fora, diz pesquisadora. Segundo Débora Ungaretti, do Laboratório de Remoções, que há anos acompanha moradores da região em processos de remoção envolvendo obras públicas, desde o ano passado moradores das ZEIS que serão removidos têm denunciado problemas no cadastramento e falta de diálogo com a CDHU.

Ouvimos mais de 200 famílias e colhemos denúncias que estavam sendo feitas. Uma delas, bastante reiterada, era de pessoas que moram nas quadras há anos que não puderam ser cadastradas pela CDHU. Isso porque, no momento que a Companhia foi lá, em horário comercial e sem aviso ou qualquer diálogo prévio, elas estavam no trabalho e não tinha ninguém em casa.

A CDHU também deu a entender às pessoas que estiverem fora do cadastro não vão poder receber atendimento habitacional, o que torna muito grave o fato do cadastramento ter sido falho. Além disso, o órgão entregou um documento para quem conseguiu se cadastrar falando que o cadastramento não é garantia de atendimento habitacional. Ou seja, por enquanto, não há garantia nenhuma de que aquelas pessoas vão ser, de fato, atendidas. Débora Ungaretti, pesquisadora do Laboratório de Remoções, em entrevista ao UOL

Pesquisadora ressalta histórico de famílias de baixa renda desalojadas pelo poder público que não conseguiram atendimento habitacional. "Existe hoje uma tensão muito grande entre elas pelo fato de que, historicamente, desde que outros projetos públicos começaram a ser implantados no centro, e apesar das várias promessas feitas pela prefeitura e pelo governo do estado, muitas não conseguiram atendimento habitacional, especialmente porque esse atendimento proposto pelo poder público é baseado no endividamento das famílias", segue Ungaretti.

A moradia ofertada pelo governo e pela prefeitura em processos de remoção no centro, desde pelo menos 2017, exigiu um alto grau de endividamento que as famílias não têm como pagar. Então, ou elas estão impedidas de acessar o atendimento habitacional porque não atendem os critérios mínimos de renda que são exigidos, ou, mesmo quando elas têm acesso às unidades habitacionais, muitas vezes, não conseguem se manter lá porque têm de pagar parcelas do financiamento habitacional, e a renda delas não dá conta. Débora Ungaretti

Pesquisadora alerta ainda para remoções já em curso. "Outra questão latente é que, apesar de o Estado dizer que as remoções serão apenas em 2026, existe um processo muito intenso do governo junto com a prefeitura de repressão às formas populares de moradia. Desde 2022, estão sendo feitas fiscalizações em massa para fechar imóveis e pensões, como se fosse uma antecipação do canteiro de obras. Então, a gente não sabe, até 2026, qual dos moradores ainda vão estar morando ali naquelas quadras, por causa desses processos que estão se sobrepondo".

Classe média também será removida

Outro grupo de moradores removidos será de famílias de classe média que terão "tratamento especial", diz secretário. Nesse caso, "quem vai fazer a desapropriação é o privado [concessionária vencedora do leilão]. Mas nós vamos ter de, desde já, fazer o cadastro para que elas comecem a planejar sua vida. Inclusive buscando ofertas imobiliárias equivalentes no entorno", afirma Afif.

Para proprietários da região, desapropriações serão feitas por "acordo" com empresa ou "via judicial". Segundo divulgado pela Secom, o primeiro caso ocorre "quando há acordo sobre o valor da indenização". Já o segundo, "em caso de discordância do expropriado", sendo a quantia definida "por laudo e decisão judicial."

A transferência da população de classe média que mora na região será administrada pelo privado como parte da PPP. Mas, como o privado só vai aparecer no final do ano, desde já vamos montar uma central de atendimento para fazer o atendimento especial para aqueles que não são o público CDHU. Guilherme Afif Domingos

Plano de reassentamento é "amplo" e não se adequa às necessidades habitacionais dos moradores, avalia pesquisadora. Ainda segundo Ungaretti, "na documentação que o governo do estado disponibilizou, não se fala sobre quais serão as formas de atendimento às famílias, não se tem um diagnóstico socioeconômico sobre quem são elas, quais as suas necessidades habitacionais e quais as formas de atendimento mais adequadas para elas, para garantir a sua permanência no bairro".