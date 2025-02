SP: acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa ao menos dez mortos

Uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus deixou ao menos dez mortos na madrugada desta sexta-feira, 21. O acidente aconteceu na Rodovia Waldir Canevari na altura do quilômetro 17, na região da cidade de Nuporanga, no interior paulista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 21 pessoas foram socorridas e dez morreram.

Entre as vítimas do acidente estão alunos da Universidade de Franca (Unifran). No Instagram, o perfil de uma atlética ligada aos universitários da instituição lamentou o ocorrido. "Que essa tragédia sirva como um lembrete da importância da empatia, do amor e do apoio mútuo", diz o comunicado.

Informações sobre as vítimas e estado de saúde dos feridos, encaminhados à Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga, ainda não foram divulgados.