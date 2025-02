Silveira apresenta oferta de emprego e pede mudança de regime para Moraes

O ex-deputado Daniel Silveira informou que recebeu duas ofertas de emprego e pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a concessão do regime semiaberto harmonizado, que permite que ele volte para casa e use tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

Defesa de Daniel Silveira quer regime semiaberto com saída antecipada. Na prática, isso significa que ele poderia sair para trabalhar e voltar para dormir em casa, desde que com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Atualmente ele está em regime semiaberto e precisa se apresentar no presídio diariamente, em Magé, no Rio de Janeiro.

A defesa alega bom comportamento. Também Silveira que ele precisa trabalhar para sustentar a família. "O requerente tem mostrado um comportamento exemplar ao longo de sua detenção, desempenhando atividades laborais de forma contínua e diligente, o que é de suma importância para a concessão da progressão de regime", diz. Silveira também apresentou declaração de boa conduta assinada pelo diretor do presídio.

Junto com o pedido, protocolado no STF na quinta (20), a defesa incluiu comprovações de que o ex-deputado recebeu duas ofertas de emprego. Uma delas é para trabalhar como auxiliar administrativo em uma academia de Petrópolis, de segunda a sábado. A segunda é para estagiar no escritório do próprio advogado de Silveira, Paulo de Faria, com salário de R$ 2 mil por mês.

O trabalho será realizado remotamente através da rede mundial de computadores, com acesso a sistema interno do escritório, desempenhando funções auxiliares para aprimoramento de aprendizado, compreendidas em: análise de teses e peças processuais, pesquisas jurisprudenciais, formatações de peças, diante de sua notória capacidade intelectual e inteligência apurada. Paulo de Faria, advogado de Daniel Silveira

Dois dias antes, a Secretaria de Administração Penitenciária informou ao STF que Silveira pediu atendimento psiquiátrico presencial. Defesa alega que, desde a revogação do livramento condicional, em 24 de dezembro, observou alterações significativas na saúde física e psicológica do ex-deputado.

No último dia 14, Moraes negou o pedido de indulto de Silveira e mandou que ele volte a cumprir o restante de sua pena no regime semiaberto. Ele havia conseguido o livramento condicional, mas descumpriu as obrigações impostas.