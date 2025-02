Secretário do Tesouro dos EUA e vice-premiê da China trocam reclamações sobre economia em chamada

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, trocou reclamações com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nesta sexta-feira, dizendo a Pequim para fazer mais para conter o tráfico de fentanil e reequilibrar sua economia, enquanto ouvia as preocupações de He sobre as novas tarifas do presidente Donald Trump, disseram os dois governos.

As autoridades econômicas das duas maiores economias do mundo concordaram em manter a comunicação daqui para frente, disse o Tesouro em uma leitura sobre a chamada de vídeo.

"O secretário Bessent expressou sérias preocupações sobre os esforços de combate ao narcotráfico da (China), desequilíbrios econômicos e políticas injustas, e enfatizou o compromisso do governo em buscar políticas comerciais e econômicas que protejam a economia norte-americana, o trabalhador norte-americano e nossa segurança nacional", disse o Tesouro.

Anteriormente, a mídia estatal chinesa informou que He expressou preocupações a Bessent sobre as tarifas e restrições comerciais dos EUA sobre a China durante a ligação.

Os dois lados tiveram uma troca de opiniões "aprofundada" sobre questões importantes nas relações econômicas entre a China e os EUA, e ambos concordaram em manter a comunicação sobre questões de interesse mútuo, de acordo com uma leitura divulgada pela mídia estatal chinesa.

He, o principal negociador comercial entre a China e os EUA do lado chinês, e Bessent reconheceram a importância das relações econômicas e comerciais bilaterais, acrescentou a nota.

A China e os EUA estão tentando administrar seu relacionamento, já que as duas maiores economias do mundo estão à beira de uma nova guerra comercial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todos os produtos chineses no início de fevereiro, citando o fracasso da China em conter o tráfico de fentanil.

Pequim retaliou impondo tarifas direcionadas de até 15% sobre algumas importações dos EUA, incluindo energia e equipamentos agrícolas, e colocou várias empresas, incluindo o Google, em alerta para possíveis sanções.

Trump também planeja outras tarifas recíprocas para todos os países que taxam as importações dos EUA, uma medida que provavelmente aumentará ainda mais as tensões comerciais globais. Durante sua campanha eleitoral, Trump ameaçou impor tarifas de 60% sobre todas as importações chinesas.

Trump disse nesta semana esperar que o presidente chinês Xi Jinping visite os EUA, sem dar um cronograma para sua viagem.

Bessent disse na quinta-feira que diria a seu colega chinês que a China precisava reequilibrar sua economia e depender mais do consumo interno para o crescimento e menos do investimento e das exportações.

"Eles estão suprimindo o consumidor em favor da comunidade empresarial", disse Bessent à Bloomberg Television.