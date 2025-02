Rússia pode conceder US$300 bi em ativos congelados em acordo sobre Ucrânia, dizem fontes

MOSCOU (Reuters) - A Rússia poderia concordar em permitir o uso de US$300 bilhões de seus ativos soberanos congelados na Europa para a reconstrução da Ucrânia, mas insistirá que parte do dinheiro seja gasto na região do país que as forças de Moscou controlam, disseram três fontes à Reuters.

A Rússia e os Estados Unidos realizaram suas primeiras conversas presenciais sobre o fim da guerra na Ucrânia em 18 de fevereiro, na Arábia Saudita, e tanto o presidente norte-americano, Donald Trump, quanto o presidente russo, Vladimir Putin, disseram que esperam se encontrar em breve.

Depois que Putin enviou tropas para a Ucrânia em 2022, os EUA e seus aliados proibiram transações com o banco central e o Ministério das Finanças da Rússia, bloqueando de US$300 a US$350 bilhões em ativos soberanos russos, principalmente títulos governamentais.

Embora as discussões entre Rússia e EUA estejam em um estágio muito inicial, uma ideia que está sendo lançada em Moscou é que a Rússia poderia propor o uso de uma grande parte das reservas congeladas para a reconstrução da Ucrânia como parte de um possível acordo de paz, de acordo com três fontes com conhecimento do assunto.

Partes do leste da Ucrânia têm sido devastadas pela guerra e centenas de milhares de soldados foram mortos ou feridos em ambos os lados, enquanto milhões de ucranianos fugiram para países europeus ou para a Rússia. Há um ano, o Banco Mundial estimou que a reconstrução e a recuperação custariam US$486 bilhões.

As fontes falaram à Reuters sob condição de anonimato devido à sensibilidade das discussões e porque as conversas são apenas preliminares. O Kremlin não quis comentar.

A ideia de que a Rússia pode concordar em usar o dinheiro congelado para ajudar a reconstruir a Ucrânia não foi relatada anteriormente e pode dar uma ideia do que o país está disposto a comprometer enquanto Moscou e Washington buscam acabar com a guerra.

As principais exigências da Rússia para acabar com os combates incluem a retirada das tropas de Kiev do território ucraniano que Moscou reivindica e o fim das ambições da Ucrânia de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Ucrânia diz que a Rússia deve se retirar de seu território e quer garantias de segurança do Ocidente. O governo Trump diz que a Ucrânia tem objetivos irrealistas e "ilusórios".

A Reuters não conseguiu determinar se a ideia de usar os fundos congelados foi discutida entre a Rússia e os EUA durante a reunião em Riad.

O G7 determinou em 2023 que os fundos soberanos russos permanecerão congelados até que a Rússia pague pelos danos que infligiu na Ucrânia. Trump disse que gostaria que a Rússia retornasse ao G7.

A Rússia já havia dito anteriormente que os planos de usar os fundos na Ucrânia eram um roubo.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

(Por Reuters)