Outlet Hering tem peças a partir de R$ 28 com cupom; mas é só hoje

Em busca de uma oportunidade para renovar as peças do guarda-roupa? O Guia de Compras UOL selecionou dez itens que estão com desconto de até 69% nesta sexta-feira (21). As ofertas fazem parte do Dia do Outlet, ação promocional que acontece todos os meses no dia 21, em celebração ao aniversário do Outlet Hering.

Os descontos só valem até o final do dia e é necessário usar o cupom "DIADOOUTLET" — depois de incluir o produto no carrinho e antes de completar a compra. A lista completa de produtos está aqui.

Feito com viscose texturizada, tem decote reto na frente;

Na parte de trás, tem decote complementado por um elástico embutido, para melhor ajuste.

Tem bolsos na frente e atrás, além de botão e zíper para fechamento;

Feito de algodão, tem comprimento curto.

Modelagem reta;

Com tecido 100% viscose, conta com comprimento regular.

Elaborado em linho com viscose;

Apresenta modelagem evasê e bolsos laterais.

Decote redondo;

Confeccionada em tricô leve de viscose e poliamida.

Feita em tecido canelado;

Modelagem slim, mais justa ao corpo.

Confeccionada em jeans com elastano;

Possui bolsos na parte frontal.

Comprimento alongado;

Fendas laterais e modelagem ampla.

Lavagem vintage acinzentada;

Bolsos na parte de frente e atrás.

Modelagem reta;

Fecho por botões em madrepérola.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.