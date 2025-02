Jair Renan vai a evento do PL com diárias da Câmara de Balneário Camboriú

Filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Jair Renan (PL) solicitou verba de R$ 4,3 mil da Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú para ir a Brasília, em agenda na Câmara dos Deputados, mas esteve ontem (20) no evento do Partido Liberal na capital federal.

O que aconteceu

Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), que foi eleito vereador por Balneário Camboriú, esteve no 1º Seminário Nacional da Comunicação. Evento do PL, partido ao qual é filiado, contou com a participação do pai, Jair Bolsonaro.

Jair Renan solicitou verba para "deslocamento a serviço da Câmara Municipal para Brasília/DF". No requerimento, Jair Renan informou que iria para Brasília na quarta (19) e voltaria para Santa Catarina na sexta (21). No documento, ele diz que se compromete em prestar contas em até três dias uteis.

Pelas duas diárias, filho do Bolsonaro recebeu R$ 4.315,40 da Casa. Procurada, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú afirmou que "a concessão de diárias é um direito do vereador no exercício do seu mandato, seguindo diretrizes internas para sua liberação e também para a prestação de contas no retorno da viagem".

"Atividades particulares do vereador devem ser esclarecidas com o mesmo ou com sua assessoria de gabinete", diz a nota da Câmara. Ainda segundo o texto, "a prestação de contas é analisada por corpo efetivo da controladoria e deve cumprir com os requisitos determinados em normativas do Legislativo de Balneário Camboriú, bem como deve ser compatível com a justificativa apresentada no pedido".

Procurada para comentar o assunto, assessoria de Jair Renan ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Especialistas afirmam que diárias devem ser compatíveis com a função pública. Luciano Caparroz Santos, advogado especializado em direito eleitoral, diz que a concessão de diárias deve ser destinada a eventos que tragam benefícios claros para a cidade ou para a função pública do vereador.

Normalmente essas diárias são usadas para eventos como cursos ou encontros de prefeitos, que têm um impacto direto na gestão da cidade. Não há justificativa para um vereador utilizar recursos públicos para participar de um evento partidário Luciano Caparroz Santos, advogado especializado em direito eleitoral