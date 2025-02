Reino Unido registra superávit fiscal recorde em janeiro, mas abaixo da previsão do governo

O governo do Reino Unido divulgou nesta sexta-feira, 21, dados que mostram um superávit recorde nas finanças públicas em janeiro, mas com receitas fiscais abaixo do esperado. Segundo o relatório do escritório nacional de estatísticas, conhecido como ONS, o setor público britânico registrou um superávit de 15,4 bilhões de libras em janeiro, o maior para o mês desde o início dos registros mensais em 1993. No entanto, o valor ficou bem abaixo da previsão de 20,5 bilhões de libras feita pelo Escritório de Responsabilidade Fiscal (OBR, em inglês), órgão responsável pelas projeções fiscais do governo.

O superávit de janeiro é tradicionalmente impulsionado pelo pagamento de impostos autodeclarados, como o Imposto de Renda e o Imposto sobre Ganhos de Capital. No entanto, as receitas desses tributos ficaram abaixo do esperado.

"As receitas combinadas de impostos autodeclarados e ganhos de capital foram estimadas provisoriamente em 36,2 bilhões de libras em janeiro de 2025, 3,8 bilhões de libras a mais do que no ano anterior, mas abaixo da previsão do OBR", destacou o relatório.

No acumulado dos primeiros 10 meses do ano fiscal (abril de 2024 a janeiro de 2025), o setor público britânico registrou um déficit de 118,2 bilhões de libras, o quarto maior para o período desde 1993.

O valor é 11,6 bilhões de libras superior ao mesmo período do ano anterior e 12,8 bilhões de libras acima da previsão do OBR. O aumento no déficit acumulado foi atribuído a revisões nos pagamentos de juros da dívida e a uma redução nas receitas do Imposto sobre Sociedades.

O relatório também destacou que a dívida líquida do setor público, excluindo bancos estatais, atingiu 95,3% do PIB no final de janeiro, 0,1 ponto porcentual (pp) acima do registrado em janeiro de 2024. Esse nível não era visto desde o início dos anos 1960.

Já o passivo financeiro líquido do setor público, uma medida mais ampla que inclui ativos ilíquidos, chegou a 82,7% do PIB, um aumento de 2,0 pp em relação ao ano anterior.