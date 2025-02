'Quem contraria é punido': professores acusam 'cúpula' da USP de retaliação

A chefia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo), em Pirassununga (SP), está sendo acusada por professores e servidores de assédio moral, perseguição e machismo, dez anos após ser denunciada por retaliação contra um docente da mesma unidade.

O que aconteceu

Principal alvo do grupo hoje seria Cristiane Araújo, professora da FMVZ vinculada ao departamento. Em 2023, ela denunciou à ouvidoria da USP um ambiente de trabalho "abusivo" enraizado na cúpula do Departamento de Nutrição e Produção Animal, conhecido internamente como VNP.

Professora também entrou na Justiça por danos morais contra três dos docentes que se revezam em cargos de chefia do VNP há mais de 10 anos. São eles: Júlio César Balieiro, atual chefe, Francisco Palma Rennó, ex-chefe, e Marcos Veiga dos Santos, que também já chefiou o departamento e é hoje vice-diretor da FMVZ. Segundo servidores da faculdade ouvidos pelo UOL, os três mantêm relação próxima e de influência com a diretoria da unidade.

Alvo de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), Cristiane afirma que tem sofrido retaliações por se posicionar contra decisões da chefia nos últimos anos. Os casos foram relatados por ela à reportagem e detalhados em uma publicação da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo de junho do ano passado. A notícia repercutiu entre professores e alunos da USP nos últimos meses, mas não gerou qualquer posicionamento público por parte da diretoria da FMVZ, também procurada pelo UOL.

Em setembro passado, Cristiane foi suspensa da FMVZ por três meses. A suspensão decorreu do PAD que tem como base supostas irregularidades atribuídas à professora na gestão do Laboratório de Pesquisa em Aves, coordenado por ela desde 2013, até ser destituída do cargo por Franscisco Rennó, então chefe do VNP, no fim de 2021.

Professora foi deposta após ser denunciada por "utilização indevida de recursos" do laboratório. Cristiane argumenta, porém, que as acusações das quais é alvo foram feitas depois que ela deixou de cobrar e prestar conta de "contrapartidas irregulares", exigidas pela chefia do VNP para o uso dos laboratórios do departamento por pesquisadores externos (leia mais abaixo).

A partir do momento que me neguei a cobrar essas contrapartidas começou todo esse processo para me tirarem de lá. (...) Porque, no VNP, quem contraria eles é punido. Cristiane Araújo, pesquisadora e professora da FMVZ vinculada ao VNP

Cobrança de 'contrapartidas'

Cristiane diz que deixou de cobrar as "contrapartidas" em 2020. Segundo ela, os repasses variavam de recursos financeiros a viagens ou produtos exigidos pela chefia do VNP para o desenvolvimento de pesquisas e estudos nos laboratórios por pesquisadores de fora da FMVZ.

Não há regulamento interno que justifique repasse de verbas pelo uso dos espaços da universidade, defendem docentes. Além de Cristiane, outros dois servidores do VNP ouvidos anonimamente pela reportagem disseram que consideram as cobranças "antiéticas" e "suspeitas", uma vez que os laboratórios são mantidos com recursos públicos e não há transparência sobre o destino dos repasses por parte da chefia do departamento.

Reportagem questionou diretoria da FMVZ se "contrapartidas" são regulamentadas por norma institucional, mas não teve retorno. Diretor da unidade, José Antonio Visintin foi procurado via e-mail e telefone da secretaria acadêmica em diferentes ocasiões, mas não retornou.

Defesa dos docentes nega que os episódios relatados por Cristiane tenham sido retaliações. Em nota, o advogado Vinicius Bugalho afirmou que as irregularidades atribuídas à docente se relacionam a "recursos públicos que a professora deveria ter recolhido e depositado em conta corrente da USP", sem detalhar quais eram eles.

O que diz a Comissão de Ética

Comissão de Ética da USP reconheceu "elementos que embasariam um assédio sistemático dos professores titulares sobre professora doutora, bem mais jovem e mulher". O parecer foi dado após a análise das denúncias de Cristiane encaminhadas pela ouvidoria da universidade à comissão, que também cita "movimentos que parecem cercear o crescimento profissional" da docente.

Órgão apontou, porém, que professora "falhou em documentar corretamente gestão frente ao laboratório". As supostas falhas, segundo a comissão, "aumentam as tensões entre os dois lados".

Parecer sugere, por fim, abertura de sindicância pela diretoria da faculdade. Procurado sobre o caso, o diretor José Antonio Visintin, não retornou aos contatos. O texto será atualizado no caso de futuros posicionamentos.

"Os capazes e os(as) inúteis"

Acusações contra os mesmos docentes são corroboradas por outros professores e servidores da FMVZ. Além de Cristiane, a reportagem ouviu cinco deles —três mulheres e dois homens—, que acusam o trio de comportamentos agressivos, machistas e retaliatórios. A maioria falou ao UOL sob sigilo, por receio de retaliações (veja relatos mais abaixo).

Departamento é chefiado apenas por homens há mais de dez anos. Hoje, dos 12 docentes membros do VNP, apenas três são mulheres. "Sempre foram os homens gerindo, (...) com atos de misoginia desde as pequenas ações, do menosprezo quando a gente fala, até na fala mais alta direcionada a nós nas reuniões", diz Cristiane.

Professor relata que já presenciou e foi alvo de assédio moral e "constrangimentos" por parte de gestores do VNP. "Chegam em grupo, batendo na mesa, querendo que façam o que eles pedem, com gritarias que se ouvem nos corredores, principalmente contra mulheres", diz Paulo Rodrigues, docente da FMVZ vinculado ao VNP há mais de 20 anos.

O princípio deles é dividir o departamento em dois grupos, os capazes e os inúteis. Os inúteis geralmente são mulheres porque existe um processo misógino muito grande lá. Elas são consideradas inferiores e, independentemente de os apoiarem ou não, vão sofrer perseguição. Paulo Rodrigues

Paulo, assim como Cristiane, foi destituído da chefia do laboratório que coordenava por mais de uma década. Sua deposição repercutiu publicamente em 2014, após ele denunciar duas fraudes acadêmicas —ocorridas entre 2011 e 2012, e posteriormente comprovadas por órgãos da USP—- sob a gestão de Rennó, que tinham Veiga como vice-chefe em parte do período.

Principal forma de punição de docentes não alinhados a práticas estabelecidas pela cúpula é privá-los de acesso a espaços e projetos de pesquisa, diz Paulo. "Eles evitam que eu cresça profissionalmente me tornando um pesquisador sem prestígio, sem pesquisa, sem publicação. No meu caso, também fraudaram os processos seletivos na pós-graduação para evitar que eu tivesse orientandos. E fizeram algo parecido com a professora Cristiane", afirma.

Perdi o laboratório que eu construí e tive que mudar a minha perspectiva de vida em relação à universidade. Sofri muito, como outros assediados sofreram e sofrem, e busquei priorizar outras atividades fora da faculdade, para não deixar que isso acabasse com a minha vida. Paulo Rodrigues

Relatos anônimos

Servidores do VNP e alunos da FMVZ confirmam, sob sigilo, acusações de assédio e machismo. Veja abaixo alguns dos relatos enviados ao UOL sob condição de anonimato.

No VNP, existe assédio moral principalmente contra as professoras, mas também com servidores ou mesmo alunos da pós-graduação que não compactuam com os interesses dos três [Rennó, Balieiro e Veiga] e não se adaptem às regras ditadas por eles.

Vejo muito assédio moral por parte da chefia e da secretaria do departamento, mas nada é feito pelos dirigentes [da FMVZ]. Por isso, temos grande descrença de que algo mude.

Os professores, funcionários e alunos sentem medo deles. O Rennó, por exemplo, tem um vozeirão e é o típico agroboy que tenta assustar as pessoas.

Sabemos de denúncias de assédio de funcionárias e alunas também, não só docentes. Tem professor em cargo de chefia batendo no peito e falando grosso com as pessoas, dizendo que, para estar aqui nesse departamento, tem que ser macho.

Servidores do VNP em relatos enviados ao UOL sob sigilo

Casos como o da professora são comuns aqui, mas a maioria não é divulgado, e atitudes para solucioná-los, quando tomadas, ficam paradas em questões burocráticas e, infelizmente, grande parte continua como estava. Grupo de alunos do centro acadêmico da FMVZ, em nota enviada à reportagem

Centro acadêmico já havia se posicionado sobre casos de retaliações na faculdade. Em manifesto divulgado no segundo semestre de 2023, estudantes pediam o "fim da impunidade ao assédio moral e ao abuso de poder" na FMVZ, o que, segundo eles, faziam funcionários e docentes serem "punidos por expressar as suas opiniões".

Documento também menciona "forte hierarquização devido à origem elitizada e latifundiária" no setor veterinário. Além disso, os estudantes citam a existência de "questões que envolvem machismo e misoginia", além de uma "cultura de humilhações", "abuso de poder e precarização do trabalho", de "docentes contra docentes ou contra alunos" na faculdade. Nenhum professor foi identificado pelos alunos no manifesto.

Outro servidor do VNP entrou na Justiça por assédio moral contra Rennó, Balieiro e outro docente do VNP no fim do ano passado. O autor da ação, cujas informações básicas estão disponíveis no portal JusBrasil, é o pesquisador Pedro Pacheco, funcionário especializado em laboratórios do departamento e servidor da USP há 35 anos. Ele foi procurado pela reportagem, mas não quis dar entrevista antes da conclusão do processo, que aguarda julgamento no Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região.

Procurados, Rennó, Balieiro e Veiga retornaram por meio de advogado de defesa comum do trio. Em nota, Vinicius Bugalho afirma que os docentes "negam com veemência qualquer ilação de assédio moral, machismo e assemelhados contra qualquer ser humano, pois prezam e exercem o respeito aos direitos humanos dentro da universidade".