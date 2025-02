7 truques simples para proteger a cozinha contra baratas e formigas

Muita barata e formiga andando pela sua casa? Sempre atrás de restos de comida e esconderijos, esses insetos "fixam residência" quando encontram ambientes ideais, além de se reproduzirem rapidamente, ainda mais no calor.

Também conhecida como "caseira", a formiga doméstica tem aspecto marrom-escuro e é a mais comum onde são preparadas as refeições. "Por mais que pareçam inofensivas, podem carregar em seus corpos micro-organismos relacionados a doenças, e são capazes de contaminar os alimentos", avisa Carla Ronchi, especialista em controle de pragas.

Quanto às baratas, as que vivem em esgotos, ralos e tubulações, como a barata-americana transmitem doenças potencialmente perigosas para a saúde humana. São causadores de furunculose (presença de furúnculos), febre tifoide, hanseníase, tuberculose, poliomielite, hepatite A, parasitoses, meningite, pneumonia e diarreia.

Para combater essas duas pragas

Imagem: RHJ/Getty Images/iStockphoto

A seguir, veja sete dicas práticas e eficientes para espantar de vez as invasoras da cozinha:

1. Mantenha tudo limpinho

A primeira e mais básica de todas as ações é deixar os locais livres de restos de comida e doces, o que já é meio caminho andado para evitar os insetos. Saiba que grãos de arroz ou feijão no chão podem ser suficientes para alimentar uma colônia inteira de formigas.

2. Vede bem potes e vasilhas

Vasilhas para alimentos precisam ser muito bem vedadas, mesmo dentro de armários. É melhor evitar alimentos expostos ao máximo. Tampe ou ensaque tudo que abrir. Aliás, o açúcar deve ser bem guardado em potes hermeticamente fechados.

3. Tampe todo tipo de abertura

Para afastar os insetos, é importante selar rachaduras e fendas em azulejos, portas e outros locais de entrada, usando materiais como silicone. Além disso, tampe ralos e corrija fontes de umidade, como vazamentos. Caso não consiga selar as aberturas, misture água e detergente neutro em partes iguais, coloque em uma seringa e injete nos buracos por onde as pragas entram.

4. Invista no cravo-da-índia

Para repelir formigas, uma dica é preparar uma mistura de álcool e cravo-da-índia para higienizar o chão. Adicione 20 gramas de cravo a 1 litro de álcool e deixe descansar por uma semana, agitando o líquido diariamente. Use um pano umedecido com a solução após a limpeza normal do piso. Também coloque saquinhos de tule com cravo e louro em gavetas e armários, trocando-os a cada três meses.

5. Utilize repelente natural

Misture partes iguais de vinagre branco e água em um borrifador e aplique em todas as áreas em que houver insetos. O cheiro forte vai repeli-los e impedir que voltem. Caso não haja vinagre, o limão também se mostra uma solução simples: esprema o suco de uma fruta e coloque-o em garrafa de spray. Basta borrifar a solução em todas as áreas em que há formigas.

Usar com frequência inseticida pode aumentar a resistência das baratas, principalmente se estiverem produzindo filhotes, que terão mais chances, até porque os ovos não são eliminados. Fora o risco de usar inseticida com crianças e animais em casa. Use como repelentes: folhas de louro, alecrim e eucalipto; cascas de frutas cítricas, como laranja e limão; e óleo de lavanda.

Aposte também em faxina regular e aperfeiçoe a mira do chinelo.

6. Aproveite a borra de café

Sabe o pó restante no filtro? Coloque-o junto ao seu lixo. Assim, evita que as formigas sejam atraídas para o local. O mesmo truque pode ser usado nas trilhas que as formigas percorrem e até em plantas.

7. Monte armadilhas químicas

Misture bicarbonato de sódio e açúcar, em proporção similar, e deixe sobre um pratinho. As formigas serão atraídas pelo doce e o bicarbonato irá matá-las.

Em caso de infestação de baratas (cada ovo, por exemplo, pode conter mais de 30 filhotes e, em um ano, haver 100 mil baratas), podem ser usadas como iscas bolinhas feitas de uma mistura de farinha de trigo, açúcar, queijo ralado, cebola e ácido bórico (consumidas, elas morrem em dois a três dias).

Receita para combater baratas

Ingredientes

150 g de ácido bórico

1 kg de farinha de trigo

150 g de açúcar (refinado ou cristal)

100 g de queijo ralado

100 g de leite em pó

2 cebolas grandes

100 ml de água

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes, menos o ácido e a farinha. Despeje a mistura numa bacia, acrescentando, enquanto mexe e usando luvas, o ácido, até ele dissolver. Depois, aos poucos, adicione a farinha, até formar uma massa, que deve ser mantida em saco plástico transparente e posteriormente em caixa de isopor para durar enquanto são feitas as bolinhas. As bolinhas devem ser distribuídas, menos em áreas de fácil acesso e circulação, para evitar acidentes.

*Com informações de reportagem publicada em 18/05/2023