Por que Bolsonaro foi denunciado como líder golpista se o golpe não ocorreu

O ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como líder de uma organização criminosa que planejava anular as eleições e mantê-lo no poder. Juristas ouvidos pelo UOL explicam que a lei pune a tentativa de golpe de Estado, mesmo que o plano não tenha sido bem-sucedido.

O que aconteceu

Legislação fala em tentativa de golpe. É crime "tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito" e "tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído". A lei foi sancionada pelo próprio Bolsonaro em setembro de 2021.

O crime está plenamente configurado com a própria tentativa, seja ela bem-sucedida ou não. Rafael Mafei, professor de Direito na ESPM e USP

Para Davi Tangerino, professor de Direito Penal na UERJ, o relato do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, é uma das principais peças para mostrar que houve tentativa de golpe. Ele relatou que Bolsonaro apresentou a minuta do golpe em uma reunião realizada no Palácio do Planalto. Para a PGR, a não adesão do general foi determinante para que o golpe não prosperasse. "Se isso ficar provado, é suficiente", diz Tangerino.

Helena Lobo da Costa, professora de Direito na USP, ressalta que a denúncia é a fase inicial do processo. "A PGR acredita que existem indicativos dessa prática por parte do Bolsonaro, mas é durante o processo que esses elementos vão ser discutidos e aprofundados. Ainda não é o momento da condenação, que exige um nível de prova muito mais detalhado, muito mais contundente", explica.

Se chegar a conclusão que houve a tratativa, houve a ordem e os tanques só não estavam na rua no dia seguinte porque o Freire Gomes resistiu, então houve um início de execução. Não era a ordem de qualquer pessoa, era a ordem do chefe das Forças Armadas. Davi Tangerino, professor de direito penal na UERJ

Para excluir o Bolsonaro dessa estrutura, que está comprovada e organizada, teríamos que assumir que todas essas pessoas - que eram subordinadas ao Bolsonaro, aliadas ao Bolsonaro, e que se reuniam em torno da figura dele - estavam tramando um golpe que o beneficiaria sem que ele tivesse conhecimento e sem que ele aprovasse. A coisa mais difícil que tem é excluir o Bolsonaro dessa empreitada. Rafael Mafei

Juristas dizem que há muitos indícios de envolvimento de Bolsonaro no plano golpista. Eles avaliam, porém, que ainda não há provas suficientes que liguem Bolsonaro aos ataques de 8 de Janeiro, como foi dito pela PGR. "O link mais fraco é o 8 de Janeiro. A vinculação do ex-presidente a esse evento é distante", diz Tangerino.

Defesa de Bolsonaro afirma que denúncia é "precária" e "incoerente". "O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam", disse em nota.