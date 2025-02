Policial Militar agride grávida durante abordagem no RS; veja vídeo

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Um policial militar agrediu com um cassetete uma mulher grávida de oito meses após perceber que ela gravava a abordagem realizada pelos oficiais, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu ontem (20).

O que aconteceu

Vídeo capturou agressão de policial militar a mulher grávida. Gravações publicadas nas redes sociais mostram PM pegando cassetete dentro de viatura, caminhando até mulher grávida e então desferindo pelo menos dois golpes nela, enquanto testemunhas reclamam. "Liga ali para a Corregedoria agora", diz uma delas.

Brigada Militar disse ter "adotado providências" sobre caso. Procurada, o 25º BPM (Batalhão de Polícia Militar) afirmou que "um procedimento investigatório foi aberto para elucidação do fato e que os instrumentos adequados de saneamento serão adotados na forma legal". A Brigada Militar não divulgou o nome do policial que agrediu a mulher.

A Brigada Militar destaca que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais, atuando diuturnamente em defesa da sociedade. Comunicação Social do 25° BPM

A identidade de vítima não foi revelada. O UOL tenta contato com ela. A reportagem será atualizada assim que houver retorno.