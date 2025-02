Petrobras considera anular licitação para FPSO após oferta elevada, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras considera cancelar uma licitação para o afretamento de uma plataforma do tipo FPSO para os campos de Barracuda e Caratinga, já que a proposta da única empresa ofertante, a indiana Shapoorji Pallonji Energy, ficou acima do esperado pela petroleira estatal, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto.

A petroleira iniciou o processo de contratação da plataforma em agosto de 2023, em projeto que integra um plano de revitalização da Bacia de Campos, que vem sofrendo com o declínio da produção dos poços de petróleo.

A companhia brasileira espera contratar um FPSO (sigla em inglês que identifica plataformas flutuantes com capacidade de produzir, armazenar e descarregar petróleo) que tenha capacidade de produzir até 100 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar diariamente até 6 milhões de m3 de gás.

A Shapoorji Pallonji Energy, que afirma em seu site ser a única empresa indiana de FPSO na lista de grandes empresas globais do setor, não comentou o assunto imediatamente.

Já a Petrobras afirmou que a licitação "segue em andamento", sem fazer mais comentários sobre o processo ou em relação à companhia indiana.

O valor diário de cerca de US$1,5 milhão pedido pelo afretamento está sendo considerado alto e acima dos "targets" da petroleira brasileira, segundo as fontes.

Outro fator que pesa contra a oferta é o baixo índice de conteúdo nacional da plataforma, o que desagradou a petroleira.

A Petrobras, na gestão da presidente Magda Chambriard, pretende estimular a retomada e a revitalização da indústria naval brasileira.

Esta semana, a estatal assinou um protocolo de intenções para viabilizar a reutilização de dez plataformas que seriam desmobilizadas.

A retomada do setor foi um pedido feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer ver a Petrobras ajudando no crescimento econômico do país.

"Inclusive, uma dessas dez poderia ser usada em Barracuda e Caratinga", disse uma fonte próxima às discussões.

"A decisão está prestes a ser tomada, falta bater o martelo", disse uma segunda fonte.

