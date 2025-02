Pedidos de falência de produtores rurais dos EUA aumentam 55% em 2024

Nova York, 21 - O número de pedidos de falência de produtores rurais nos Estados Unidos aumentou 55% em 2024 em relação ao ano anterior, embora ainda esteja abaixo dos níveis observados na década passada. De acordo com a Federação Agrícola Americana (AFBF, na sigla em inglês), foram registrados 216 pedidos de falência por produtores em 2024, ante 139 no ano anterior. Apesar do forte aumento, o total de falências continua bem abaixo do pico de 599 pedidos registrados em 2019. No entanto, a AFBF considera a tendência preocupante, especialmente com a previsão do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) de que as receitas totais da agricultura vão cair em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.