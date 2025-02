PDG confirma que está apurando origem da carta com proposta de aquisição da companhia

A PDG Realty divulgou um comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 21, no qual confirma que está apurando a origem da carta com a proposta de aquisição da companhia, divulgado por ela mesma nesta semana. A PDG Realty comunicou, dia 19, que recebeu uma proposta não vinculante da SHKP Real State Development, de Hong Kong, para aquisição da companhia pelo valor de US$ 29,6 milhões, algo perto de R$ 171,6 milhões.

Mas, conforme noticiou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a SHKP negou que tenha feito uma proposta de aquisição da PDG, ao contrário do que a PDG havia reportado.

A declaração constou em e-mail enviado pelo time de mídia da empresa asiática ao Broadcast após ter sido questionada pela reportagem sobre a movimentação. Mais cedo, o Broadcast antecipou também que a PDG Realty estava buscando se certificar se a proposta era verdadeira ou não.

"Após recebimento da proposta, a PDG manteve contato preliminar com o remetente, porém ainda sem obter maiores informações. Nesta manhã, a companhia tomou conhecimento de notícia informando comunicação emitida pela Sun Hung Kai Properties Limited a veículo da mídia, negando o envio de qualquer proposta", afirmou a PDG, em comunicado nesta sexta. "Nesse contexto, à luz da atualização das informações, a PDG reforça que está apurando a origem do expediente recebido, bem como o teor das notícias veiculadas para, se for o caso, buscar todas as medidas legais para sua proteção".

A PDG justificou que, pela natureza do assunto e considerando possíveis oscilações com seu papel, providenciou a imediata publicidade da íntegra da proposta no fato relevante desta semana, cujo remetente se identificava como representante da SHKP. Na ocasião, citou que se tratava de proposta não solicitada e que até aquele momento não tinha havido qualquer interação com o remetente da proposta.