Os impasses e exigências da Rússia para o fim da guerra na Ucrânia

Do UOL

A guerra na Ucrânia continua sendo um ponto focal nas relações internacionais, com potenciais mudanças no horizonte. A Rússia pode concordar em usar US$ 300 bilhões de ativos soberanos congelados na Europa para a reconstrução da Ucrânia, mas exigirá que parte desse dinheiro seja destinada aos territórios controlados por Moscou. Essa proposta surgiu em meio às primeiras negociações presenciais entre Rússia e Estados Unidos para discutir o fim da guerra na Ucrânia, realizadas em Riad. Leia mais.

Ainda não está claro se a ideia de usar os fundos congelados foi tema de discussão nessas reuniões.

A Rússia tem como principais exigências para cessar os combates a retirada das tropas de Kiev do território ucraniano que Moscou reivindica e o fim das ambições da Ucrânia de aderir à Otan.

Em contrapartida, a Ucrânia exige a retirada russa de seu território e garantias de segurança do Ocidente.

O governo Trump considera as metas ucranianas "ilusionistas".

Apesar das negociações, a Rússia segue realizando ataques com drones, causando mortes e danos à infraestrutura civil ucraniana.

A Europa tem demonstrado preocupação com a postura de Donald Trump em relação à guerra, com receios de que os Estados Unidos abandonem a Ucrânia e busquem reabilitar Vladimir Putin. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, minimizou as críticas de que o governo Trump estaria apaziguando a Rússia.

Líderes europeus têm se reunido para discutir a situação na Ucrânia e buscar alternativas para garantir a segurança da região.

laf Scholz, chanceler alemão, enfatizou o apoio à soberania da Ucrânia e reiterou o compromisso de seu país em garantir que a Ucrânia possa escolher seu próprio governo.

A Europa tem implementado sanções contra a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022, com planos para novas rodadas de sanções visando aumentar a pressão sobre a economia russa.

Peru: Vandalismo irreparável à Pedra dos 12 Ângulos

A Pedra dos 12 Ângulos, um famoso símbolo da arquitetura Inca localizada em Cusco, Peru, sofreu um ataque de vandalismo que causou danos "irreversíveis". Um homem, identificado como Gabriel Mariano Roysi Malani, foi preso pela polícia nacional do Peru.

A pedra de diorito verde, com doze ângulos esculpidos, está incrustada no muro do Palácio do Arcebispo de Cusco e é considerada patrimônio cultural do Peru.

O Palácio do Arcebispo foi construído durante a colonização espanhola sobre as ruínas do antigo palácio do rei Inca Roca.

Acredita-se que a pedra, com peso de seis toneladas, possuía um significado simbólico ou religioso.

França: Escândalo de abuso sexual em escola católica

Um homem foi indiciado por estupro e agressão sexual após um ano de investigação sobre o caso de abusos na escola católica Notre-Dame de Bétharram.