ONS eleva projeção de crescimento da carga de energia no Brasil a 6,5% em fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltou a elevar sua projeção para a carga de energia no Brasil em fevereiro, projetando agora alta de 6,5% em relação a igual mês do ano passado, a 88.670 megawatts (MW) médios, ante aumento de 5,8% previsto na semana anterior.

O calor intenso em várias partes do país neste mês tem levado a recordes de carga instantânea no sistema elétrico. Nesta semana, o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que consome a maior parte da energia produzida no país, alcançou recorde de demanda máxima, a 54.599 MW médios, em meio a temperaturas acima da média para o período nos Estados do Sudeste, disse o ONS.

Em boletim nesta sexta-feira, o órgão também fez ajustes nas projeções de chuvas que devem chegar às usinas hidrelétricas em fevereiro, com aumentos no Sudeste/Centro-Oeste (85% da média histórica, ante 84% na semana anterior), Sul (86%, ante 81%) e Norte (112%, ante 111%) e redução no Nordeste (87%, ante 90%).

Já o nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, principal região para armazenamento das usinas, foi visto em 69,7% ao final de fevereiro, ante 70,5% esperados há uma semana.

(Por Letícia Fucuchima)