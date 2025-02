Especialista: 'Nossos ônibus rodoviários são inseguros e parecem aquários'

Os ônibus rodoviários brasileiros são inseguros e parecem uma espécie de aquários, opinou Sergio Ejzenberg, especialista em mobilidade, durante participação no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (21).

Me preocupam muito as estruturas dos nossos ônibus de passageiros rodoviários, porque parecem uns aquários. É só vidro, é só uma estrutura muito leve e quando tem qualquer acidente, um tombamento, alguma coisa assim, a quantidade de vítimas dentro do veículo é muito elevada. Sergio Ejzenberg, especialista em mobilidade

Um ônibus com universitários e um caminhão bateram na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, na noite de ontem (20), segundo o Corpo de Bombeiros. Cerca de 31 pessoas estavam nos dois veículos. Pelo menos 12 pessoas morreram e 19 ficaram feridas. O motorista da carreta foi preso em flagrante. Ele tentou fugir do local, mas foi localizado.

As causas do acidente ainda serão investigadas por autoridades. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é de pista simples. As primeiras informações são de que o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo após sair um pouco da pista principal e tentar retornar.

Ao Canal UOL, o especialista apontou para a estrutura do ônibus que sobrou após a colisão.

O que me chama a atenção também é que a gente vê que a parte de baixo do ônibus está inteira. E a parte de cima foi varrida.

A gente não precisa ter um ônibus tão seguro quanto aqueles ônibus de passageiros, ônibus amarelinhos de estudantes americanos, por exemplo, que você pode ter uma batida deles. Eu já vi um ônibus batendo com um caminhão de lixo e o caminhão ficou mais amassado que o ônibus e ninguém dentro do ônibus, nenhuma criança morreu.

Então, precisamos ter veículos mais seguros, veículos que não sejam abertos com uma lata de sardinha, como foi esse caso. Sergio Ejzenberg, especialista em mobilidade

Vieira: 'Decisão contra Bolsonaro será difícil com STF fragilizado'

No UOL News, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse que a decisão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, será difícil de ser absorvida pela sociedade com um STF (Supremo Tribunal Federal) fragilizado.

Nenhum brasileiro tem convicção da validade das decisões da Suprema Corte e isso se dá por culpa da própria instituição. Evidente, ela vem sendo alvo de ataques, ameaças, difamações, mas quem toma decisões e depois desfaz das decisões a depender do interesse do freguês são os ministros. E isso vai ser muito difícil de ser absorvido pela sociedade. Senador Alessandro Vieira

Nesta terça (18), a PGR (Procuradoria-Geral da República) fez a denúncia contra o ex-mandatário e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2023. Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa que tentou aplicar um golpe no Brasil, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022. A denúncia deve ser julgada ainda em 2025 pela 1ª Turma do STF.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: