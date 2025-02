Cientistas descobrem novo tipo de coronavírus em morcego na China

Um novo estudo publicado na última terça-feira (18) por cientistas chineses detalha o encontro de um novo tipo de coronavírus que pode contaminar humanos das mesmas formas que o SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19.

O que aconteceu

Novo coronavírus foi encontrado em morcegos-anões. Cientistas apontam que esse vírus tem potencial contagioso entre humanos e animais semelhante ao vírus causador da Covid-19. Ambos se ligam à enzima conversora da angiotensina 2 (ECA-2) para infectar as células.

Vírus não foi detectado em humanos. O HKU5-CoV-2 vem da mesma linhagem do merbecovirus, que inclui vírus como o causador da Mers (Síndrome respiratória do Oriente Médio).

Testes em laboratórios indicaram que vírus pode contaminar células humanas. Os cientistas do Laboratório de Guangzhou publicaram que o coronavírus contaminou tecidos pulmonares e intestinais cultivados artificialmente com células humanas. Apesar disso, a publicação aponta que "os riscos de disseminação do vírus para humanos precisa ser investigada".

Estudo foi liderado por virologista conhecida como "mulher-morcego". Shi Zhengli é uma das maiores pesquisadoras em coronavírus em morcegos, e ficou conhecida por seu trabalho no Instituto de Virologia de Wuhan, apontado por conspiracionistas como o local de origem do SARS-CoV-2.

Descoberta de vírus fez dólar subir. A moeda norte-americana fechou em R$ 5,731, com alta de R$ 0,026 (+0,46%), após operar em R$ 5,69 por volta das 13h45. A notícia também trouxe turbulências no mercado de ações, reduzindo o valor do índice Ibovespa, e gerando queda de juros dos títulos norte-americanos, considerados os investimentos mais seguros do planeta.