Netanyahu acusa Hamas de mentir sobre restos mortais de mãe: 'Pagarão caro'

Uma análise do Instituto Médico Legal de Tel Aviv concluiu nesta sexta-feira (21) que o corpo entregue pelo Hamas na quinta-feira (20) não corresponde ao de Shiri Bibas, como anunciado pelo grupo, e sim de uma pessoa não identificada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunciou uma "violação cruel" da trégua e prometeu represálias.

O que aconteceu

O Hamas entregou quatro corpos a Israel na quinta-feira. O grupo indicou que eram os corpos de Shiri Bibas e de seus dois filhos, Kfir e Ariel, assim como o do jornalista aposentado Oded Lifshitz. Análises confirmaram a identidade das crianças e de Lifshitz, mas não de Shiri.

"Agiremos de forma decisiva para trazer Shiri de volta para casa com todos os nossos reféns - vivos e mortos", afirmou Netanyahu. O premiê israelense também disse que o Hamas pagará "um preço alto por essa violação cruel e diabólica do acordo".

A crueldade dos monstros do Hamas não tem limites. Não apenas sequestraram o pai, Yarden Bibas, a jovem mãe, Shiri, e seus dois filhos pequenos. De uma maneira inimaginavelmente cínica, não devolveram Shiri com seus filhos, esses anjinhos, e em seu lugar colocaram o corpo de uma mulher de Gaza no caixão. Benjamin Netanyahu

Em nota, o Hamas afirmou que irá analisar a possibilidade de um erro ou de que os restos humanos tenham sido misturados devido aos ataques aéreos israelenses. À AFP, uma fonte anônima do grupo afirmou ser "provável que o corpo da senhora Bibas tenha sido misturado por engano com outros encontrados sob os escombros".

Essa crise pode colocar em risco o acordo de trégua na Faixa de Gaza. Negociações para a segunda fase do acordo estariam em andamento. Os termos deveriam ser finalizados até 2 de março.

Apesar disso, o Hamas confirmou que a libertação de mais seis reféns vivos acontecerá normalmente neste sábado (22). Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed e Avera Mengistu voltarão para suas famílias.

Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham al Sayed e Avera Mengistu, reféns que serão libertados no próximo sábado (22) pelo Hamas Imagem: Reprodução/Bring Them Home Now

Israel acusa Hamas de assassinar irmãos Bibas

O governo de Israel também acusou o Hamas de assassinar os irmãos Ariel e Kfir Bibas durante o cativeiro em Gaza. O grupo palestino alega que as mortes das crianças Bibas e de sua mãe Shiri ocorreram devido a um ataque aéreo das forças de Netanyahu. No entanto, as autoridades israelenses nunca confirmaram essa informação.

"Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados em cativeiro, segundo análise dos corpos e de informações disponíveis", afirmou Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelense. De acordo com o gabinete de Benjamin Netanyahu, as mortes ocorreram "em novembro de 2023 por terroristas palestinos".

Quem era a família

Eles moravam no kibutz Nir Oz, no sul de Israel. Shiri estava com os dois filhos no colo quando foi cercada por integrantes do Hamas. Imagens circularam nas redes sociais na época e impactaram o mundo.

Shiri tem origem argentina. Seus filhos eram cidadãos do país. O ex-presidente Mauricio Macri disse pelo X (antigo Twitter) que o mundo inteiro está em luto.

Hoy, el mundo entero está de duelo. Los cuerpos de la familia Bibas, Shiri y sus dos pequeños hijos, fueron entregados a Israel por la organización terrorista palestina Hamás. Esta organización había secuestrado a Shiri y a los niños el 7 de octubre de 2023. Su esposo Yarden,? pic.twitter.com/OFTjq4jL2N -- Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 20, 2025

Marido de Shiri foi o único sobrevivente da família. Yarden Bibas foi libertado no dia 1º de fevereiro. A família havia sido separada após o sequestro.

Esta é a primeira vez que o Hamas entrega os restos mortais de reféns. No sábado, o grupo palestino deve libertar seis reféns com vida.

Desde o início do cessar-fogo concluído com a mediação de Qatar, Egito e Estados Unidos, 19 reféns israelenses foram libertados. Em troca, mais de 1.100 palestinos detidos por Israel foram soltos, nessa primeira fase da trégua.

(Com informações de AFP, Reuters e RFI)