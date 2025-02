Netanyahu diz que Hamas pagará por não devolver refém Shiri Bibas

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira que Israel fará o Hamas pagar por não ter liberado o corpo da refém Shiri Bibas, conforme combinado, na mais recente ameaça potencial ao cessar-fogo de um mês em Gaza.

Especialistas israelenses disseram que um dos quatro corpos entregues pelo Hamas na quinta-feira era de uma mulher não identificada e não de Bibas.

Netanyahu acusou o Hamas de agir "de maneira indescritivelmente cínica" ao colocar o corpo de uma mulher de Gaza no caixão em vez de Bibas, que foi sequestrada junto com seus dois filhos, Kfir e Ariel, e o marido, Yarden, durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Os corpos de Kfir e Ariel estavam entre os que foram entregues e identificados.

"Agiremos com determinação para trazer Shiri para casa junto com todos os nossos reféns -- vivos e mortos -- e garantir que o Hamas pague o preço total por essa violação cruel e perversa do acordo", disse ele em uma declaração em vídeo.

Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que os restos mortais de Shiri Bibas parecem ter sido misturados com outros restos mortais humanos depois de terem sido enterrados nos escombros de um prédio destruído por um ataque aéreo israelense.

"O próprio Netanyahu deu as ordens para o bombardeio direto e impiedoso, e ele tem total responsabilidade pela morte dela e de seus filhos", afirmou ele em um comunicado.

O Hamas disse em novembro de 2023 que as crianças e sua mãe haviam sido mortas em um ataque aéreo israelense. Os militares israelenses disseram que avaliações de inteligência e análise forense dos corpos das crianças Bibas indicaram que elas foram mortas deliberadamente por seus captores.

Netanyahu não deu detalhes sobre uma possível resposta israelense, mas o incidente ressaltou a fragilidade do acordo de cessar-fogo alcançado com apoio dos Estados Unidos e com a ajuda de mediadores do Catar e do Egito no mês passado.

Seis reféns vivos devem ser libertados no sábado e o início das negociações para uma segunda fase do cessar-fogo é esperado para os próximos dias.

Com o aumento da tensão em relação ao cessar-fogo em Gaza, Netanyahu ordenou que os militares israelenses intensificassem as operações em outro território palestino, a Cisjordânia ocupada, depois que várias explosões atingiram ônibus que estavam vazios em seus depósitos perto de Tel Aviv.

Não houve relatos de vítimas, mas as explosões lembraram a campanha de ataques suicidas contra o transporte público que matou centenas de civis israelenses durante a Segunda Intifada, no início dos anos 2000.

(Reportagem de James Mackenzie e Lara Afghani; reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi e Olivia Le Poidevin)