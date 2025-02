Netanyahu acusa Hamas de 'violação cruel' da trégua

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou nesta sexta-feira (21) o Hamas de ter cometido uma "violação cruel" da trégua em Gaza por não entregar o corpo da refém Shiri Bibas, de origem argentina, e alertou que Israel atuará "com determinação" para trazê-la de volta ao país.

"Vamos atuar com determinação para trazer Shiri para casa, ao lado de todos os nossos reféns - vivos e mortos - e garantir que o Hamas pague um preço elevado por esta violação cruel e maligna do acordo", declarou Netanyahu em um vídeo.

O Hamas entregou na quinta-feira os cadáveres de quatro reféns e indicou que eram os corpos de Shiri Bibas e de seus dois filhos, que tinham quatro anos e nove meses quando foram sequestrados, assim como o do jornalista aposentado Oded Lifshitz.

As identidades das crianças da família Bibas e a de Lifshitz, que tinha 83 anos no momento do sequestro, foram confirmadas pelas análises do Instituto Médico Legal de Tel Aviv, mas segundo autoridades israelenses, que citaram as conclusões forenses, o quarto corpo não corresponde ao de Shiri Bibas.

Um porta-voz do Exército afirmou nesta sexta-feira que os médicos forenses concluíram que o cadáver apresentado pelo Hamas como o de Shiri Bibas não era realmente o da mulher.

Netanyahu afirmou que o corpo "de uma mulher de Gaza" foi colocado no caixão no lugar do cadáver de Shiri Bibas.

"A crueldade dos monstros do Hamas não tem limites. Não apenas sequestraram o pai, Yarden Bibas, a jovem mãe, Shiri, e seus dois filhos pequenos. De uma maneira inimaginavelmente cínica, não devolveram Shiri com seus filhos, esses anjinhos, e em seu lugar colocaram o corpo de uma mulher de Gaza no caixão".

A família Bibas foi sequestrada durante o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

As imagens, gravadas e divulgadas pelos milicianos do Hamas durante o sequestro de Shiri Bibas, 34 anos, e de seus filhos Ariel e Kfir em frente à casa da família na fronteira com a Faixa de Gaza, foram exibidas em todo o mundo.

Yarden Bibas foi libertado em 1º de fevereiro em uma troca de reféns por presos palestinos durante a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro em Gaza.

