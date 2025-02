'Não nos assustamos com manifestações', diz Gleisi sobre ato bolsonarista

Do UOL, no Rio

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, afirmou nesta sexta-feira (21) que os membros do partido não se assustam com manifestações, numa referência ao ato planejado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o próximo dia 16.

O que aconteceu

"Eles têm que convocar para se defender", afirmou Gleisi sobre protestos da oposição. Segundo ela, Bolsonaro foi alvo de uma denúncia com "fartas provas" e "deve sentar no banco dos réus". As declarações foram dadas durante evento em comemoração aos 45 anos do PT realizado no Rio nesta sexta (21).

Bolsonaro foi alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República na última terça (19). Na ocasião, o órgão acusou o ex-presidente e outras 33 pessoas de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. Agora, caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar o caso.

"Fora Lula 2026" deve ser principal pauta da ato. Na última segunda (17), o ex-presidente convocou apoiadores por meio das redes sociais. O mote se opõe àqueles que defendiam a abertura de um processo de impeachment contra o atual presidente Lula (PT) por irregularidades no pagamento do programa Pé-de-Meia.

Presidente do PT se negou a comentar possível reforma ministerial. "Quem trata disso é o presidente Lula", disse. Nos bastidores, Gleisi é apontada como possível substituta de Alexandre Padilha (PT) à frente da Secretaria de Relações Institucionais se o atual ministro ocupar a vaga de Nísia Trindade na saúde.

Gleisi atribui queda de popularidade de Lula à "conjunção de fatores". Segundo ela, os 24% de ótimo e bom do governo no último Datafolha refletem a alta do dólar, os afastamentos do presidente para tratar da saúde e a polêmica sobre mudanças no Pix, explorada pela oposição.

Hoje foi uma conjunção de fatores que levou a isso. Mas é o momento e a gente vai recuperar, porque o governo tem muitas coisas positivas.

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT

Festa petista reúne lideranças na zona portuária do Rio, apesar do forte calor. Um termômetro marcava 33 graus no começo da tarde. Para manhã de sábado (22), está previsto ato com presença de Lula, parabéns e bolo simbólico. Hoje, a programação incluiu debates, rodas de samba e outras atividades culturais.

Boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros" vira hit entre petistas Imagem: Saulo Pereira Guimarães/UOL

Boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros" vira hit entre apoiadores. No evento, o item saía por R$ 50 no cartão e R$ 45 no pix. No começo do mês, o acessório foi usado por aliados para se contrapor ao boné vermelho dos apoiadores de Donald Trump nos EUA —o que deu início a uma guerra no Congresso.