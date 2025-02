Cadê o ouro? Trump e Musk investigam depósito com tesouro de US$ 400 bi

O bilionário Elon Musk, líder do DOGE (Departamento de Eficiência Governamental dos EUA), questiona se o Fort Knox ainda armazena uma reserva de ouro avaliada em mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,3 trilhões). O presidente Donald Trump disse que irá enviar alguém para garantir que o ouro ainda está lá.

O que é o Fort Knox

Local abriga as reservas de ouro dos Estados Unidos. É uma estrutura de segurança máxima, que não permite a entrada de visitantes.

Ele foi criado nos anos 1930, com a necessidade de centralizar o armazenamento do ouro do governo dos EUA em um lugar seguro. O primeiro ouro chegou lá em 1937, por correio.

Hoje, 147,3 milhões de onças de ouro estão armazenadas no Fort Knox. Isso corresponde a mais de 50% de todas as reservas de ouro do governo dos EUA.

Nesta sexta-feira (21), o valor da onça está avaliado em US$ 2.968,35 (R$ 16.923,45). Isso significa que a reserva armazenada no Fort Knox vale US$ 437,2 bilhões (R$ 2,5 trilhões). Entretanto, o governo dos EUA usa como base o valor de US$ 42,22 (R$ 240,71) por onça, o que totaliza US$ 6,2 bilhões (R$ 35,3 bilhões) em ouro armazenado.

Segundo o site do Tesouro dos EUA, nenhum ouro é transferido do depósito há muitos anos. Eles apenas removem pequenas quantidades para testar a pureza do material durante auditorias agendadas.

Entretanto, Fort Knox já recebeu acima de quatro vezes mais ouro do que armazena atualmente. O recorde foi em 31 de dezembro de 1941, quando o depósito armazenava 649,6 milhões de onças.

O Tesouro também afirma que a estrutura real e o conteúdo das instalações são conhecidos apenas por poucas pessoas. "Ninguém conhece todos os procedimentos para abrir o cofre", diz o site.

Em apenas três oportunidades pessoas consideradas como "não autorizadas" tiveram a entrada permitida, segundo a Forbes. Em 1943, o presidente Franklin D. Roosevelt esteve no local. Em 1974, 10 membros do Congresso foram no Fort Knox para "assegurar ao público que o seu ouro está intacto e seguro". E em 2017, uma delegação também esteve no local. Após a visita, o então governador do Kentucky Matt Bevin afirmou que "o ouro está seguro".

Desconfiança de Musk e Trump

Desde o último sábado (15), Musk vêm fazendo publicações nas redes sociais questionando o Fort Knox. "Quem confirma que o ouro não foi roubado do Fort Knox? Talvez esteja lá, talvez não", escreveu o bilionário. Ele também sugeriu que "seria legal fazer um vídeo ao vivo no Fort Knox!"

Na quarta-feira, o presidente Trump disse que iria ao Fort Knox. "Iremos a Fort Knox, o lendário Fort Knox, para garantir que o ouro esteja lá", disse Trump a repórteres. O presidente e Musk não deixaram claro para onde eles acham que o ouro pode ter ido. Trump foi questionado sobre o assunto, mas não entrou em detalhes.

Segundo o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, há uma auditoria anual para confirmar o estoque. "Houve um relatório em 30 de setembro de 2024, todo o ouro está lá. Qualquer senador dos EUA que queira visitá-lo pode marcar uma visita através de nosso escritório", afirmou Bessent em entrevista à Bloomberg TV.