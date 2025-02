Qual o real poder de Musk? Ele pode ter acesso a dados sigilosos?

O bilionário Elon Musk, proprietário do X e CEO da SpaceX e Tesla, tornou-se importante no novo governo de Donald Trump. Ele lidera o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos), órgão que promete reduzir custos e diminuir o tamanho da máquina pública, mas não é uma estrutura oficial do governo americano. Então, até onde vai o poder de Musk nos EUA?

O poder de Musk

Desde o início do novo governo Trump, o DOGE vem varrendo as agências federais dos EUA. Uma das agências que mais sofreu com a ação do departamento até hoje foi a Usaid (Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional), com vários projetos encerrados, contratos externos finalizados e funcionários colocados em licença remunerada.

Desde o caso da Usaid, as agências federais estão em alerta. Só na última semana, cerca de 10 mil trabalhadores foram demitidos e 75 mil aceitaram uma indenização para deixarem os cargos voluntariamente.

Montagem de Elon Musk na mesa da presidência dos EUA estampa a capa da nova edição da revista Time Imagem: Reprodução/Time

No início de fevereiro, a revista Time apresentou uma montagem de Elon Musk sentado na mesa da presidência dos EUA. "Nenhum cidadão privado, certamente não um cuja riqueza e rede de negócios estão diretamente sujeitos à supervisão das autoridades federais, jamais exerceu tanto poder sobre a máquina do governo dos EUA", afirmou uma reportagem da revista.

O DOGE enfrenta processos judiciais desde o dia da posse de Trump. A legalidade do departamento é questionada.

Em um desses processos, a Casa Branca afirmou, nesta segunda-feira (18), que Musk não é funcionário do departamento. Documento assinado por Joshua Fisher, diretor do Escritório de Administração da sede presidencial dos EUA, afirma que Musk "é um funcionário da Casa Branca", um "funcionário especial do governo, não um funcionário público de carreira" e um "alto conselheiro do presidente".

O mesmo documento diz que Musk não tem autoridade para tomar decisões. "Como outros conselheiros graduados da Casa Branca, Musk não tem autoridade real ou formal para tomar decisões governamentais por conta própria. Musk só pode aconselhar o presidente e comunicar suas diretrizes."

A declaração da Casa Branca faz parte de um processo movido por 14 estados contra Musk, Trump e o DOGE. Eles acreditam que o bilionário está exercendo uma função que vai além de seus deveres oficiais. Em outro documento nos autos do processo, os estados argumentam que as ações "são inconstitucionais", pois "sua nomeação não foi confirmada pelo Senado".

Acesso a dados sigilosos

No mesmo processo, procuradores-gerais estaduais buscam uma ordem de restrição temporária para impedir o acesso do DOGE a informações de órgãos governamentais. Os departamentos de Trabalho, Educação, Saúde e Serviços Humanos, Energia, Transporte, Comércio e o Escritório de Gestão de Pessoal foram incluídos na ação.

Em outra ação, juízes federais vão avaliar se a equipe de Musk deve ter acesso aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro e a dados potencialmente sensíveis em agências de saúde, proteção ao consumidor e trabalho dos EUA. Até o dia 8 de fevereiro, os funcionários do DOGE tiveram acesso irrestrito a dados do Tesouro, e estima-se que o bilionário acessou, por até três dias, dados da Medicare (programa de saúde) e do sistema de pagamentos do governo e a benefícios de veteranos. O sistema do Tesouro também inclui dados sobre salários federais, programas educacionais e contratos com o governo.

Pelo menos 16 agências receberam membros da equipe de Musk. Essas pessoas obtiveram acesso a sistemas de computador com informações pessoais e financeiras, e mandaram os trabalhadores para casa.

A manipulação de dados por pessoas de fora do governo também gerou preocupação de vazamento, roubo ou uso para outros fins. Para David Super, professor de direito administrativo da Universidade de Georgetown, dados sobre gastos do governo são úteis para países adversários (como Rússia, Irã e China). Acessos sem a devida segurança podem facilitar o hackeamento e comprometer a segurança nacional e de cidadãos dos EUA.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, minimizou as preocupações. Ele comparou a ação do DOGE a uma auditoria financeira. "Essas são pessoas sérias, e estão indo de agência em agência, fazendo uma auditoria, procurando as melhores práticas", disse ao canal Fox Business Network.

Democratas levantaram alerta para os riscos. A senadora Elizabeth Warren classificou a situação como "extremamente perigosa" em uma carta ao secretário. Ela afirmou que o controle do sistema foi dado "a um bilionário não eleito e a um número desconhecido de seus subordinados não qualificados".

(Com AFP, DW, Reuters, RFI)