Mulheres querem ter papel central na reconstrução da Síria após queda de regime Assad

As mulheres estão desempenhando um papel central na reconstrução da Síria. Depois de terem sido as principais protagonistas da revolução, elas continuam a lutar por seus direitos e por sua inclusão nas esferas de tomada de decisão. Presentes nas ruas, nos movimentos sociais e no mercado de trabalho, elas têm mostrado sua determinação em desempenhar um papel ativo no futuro da Síria após a queda do regime de Bashar al Assad.

Com informações de Mohamed Errami, correspondente da RFI em Damasco

Em seu escritório no centro de Damasco, a ativista de direitos humanos Abir Shamsi se reúne com um grupo de mulheres para discutir suas demandas e os direitos que o novo governo deve implementar em um futuro próximo. Segundo ela, os pedidos reunidos devem estar no topo da agenda durante as discussões sobre o próximo diálogo nacional, já que as sírias estiveram no centro da revolução.

"As mulheres sírias estiveram presentes em todos os lugares nos últimos quatorze anos. Elas trabalharam e falaram com amor e dedicação pelo seu país. Elas desempenharam um papel importante para garantir a continuidade da revolução e seu sucesso", explica Abir Shamsi.

Agora, com a queda do regime, a presença das mulheres nos círculos de tomada de decisão é essencial, de acordo com a ativista. E ela acredita que essa participação feminina será concreta, ao contrário do que acontecia no passado, quando o papel delas era puramente simbólico, dando-lhes posições sem poder no governo.

"É verdade que as mulheres sírias tinham direitos consagrados na lei e na Constituição sob o regime anterior, mas tudo isso era formal e não real. Infelizmente, se formos falar da triste realidade, não havia igualdade e os direitos das mulheres eram inexistentes", desabafa.

De acordo com estimativas do governo, as mulheres representam 60% da população síria e têm uma participação significativa no mercado de trabalho, chegando a 85%.

Incompatibilidade com os novos governantes?

No entanto, há quem tema uma certa incompatibilidade entre a participação das mulheres na reconstrução efetiva do país e os novos governantes do Hayaat Tahrir al-Sham (HTS), que tomaram o poder e assumiram o controle durante essa fase de transição que ainda não tem data para ser concluída. A onipresença dos islamistas do HTS, na sua maioria barbudos e armados, levanta questões sobre o futuro.

Alguns ativistas lembram que o HTS nunca foi sinônimo de liberdade, especialmente para as mulheres. Vídeos antigos envolvendo membros do grupo mostram execuções sumárias em plena rua de mulheres acusadas de prostituição. Nas imagens um homem que testemunhava a cena foi identificado como sendo o atual ministro da Justiça do governo de transição. Em outro vídeo o mesmo homem aparece emitindo uma sentença de morte contra uma mulher, pouco antes de sua execução com um tiro na cabeça. Segundo o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane, as imagens são, de fato, de Chadi al-Waissi, que era então um juiz religioso dentro da Frente al-Nusra (que desde então se tornou o HTS), antes da sua separação da Al-Qaeda. Essas imagens, acompanhadas de alguns episódios recentes de membros do grupo pedindo que as mulheres se cobrissem nas ruas assustaram principalmente associações feministas, que temem sair de um regime repressivo para outro.

Mas desde que tomou o poder o HTS vem tentando mostrar sua abertura e sua vontade de contar com a participação das mulheres na transição. No final de dezembro, o HTS nomeou a especialista financeira Maysaa Sabrine, que até então ocupava o cargo de primeira vice do governador do Banco Central sírio desde 2018, como chefe da instituição. A nomeação provisória.

No X, o chefe da diplomacia síria, Assaad al-Chibani, afirmou que as autoridades "estarão ao lado" das mulheres "e apoiarão plenamente os seus direitos". "Acreditamos no papel ativo das mulheres na sociedade e confiamos nas suas capacidades e competências", insistiu em janeiro.

A síria foi devastada por 14 anos de guerra, que causou mais de 500 mil mortes e mais de 10 milhões de refugiados e deslocados sírios. Segundo os cálculos das Nações Unidas, desde a queda do regime, mais de um milhão de pessoas, entre elas 800 mil deslocados internos e 280 mil refugiados, retornaram à Síria desde a queda do regime Assad, em 8 de dezembro de 2024.