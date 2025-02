Acidente com 12 mortos: motorista de caminhão diz que desviava de buraco

Os motoristas do caminhão e do ônibus envolvidos em um acidente que deixou 12 estudantes universitários mortos na noite desta quinta-feira (20), em Nuporanga (SP), deram suas versões sobre o ocorrido.

O que aconteceu

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Evandro Rogério Leite, de 51 anos, motorista da carreta, responde perguntas de um policial. Ele afirmou que perdeu o controle do veículo e saiu de sua faixa na rodovia ao desviar de um buraco, atingindo o ônibus que vinha no sentido contrário.

O motorista afirmou não ter cochilado nem ingerido bebida alcoólica. Ele disse não saber a velocidade exata em que estava, mas estimou estar entre 40 km/h e 60 km/h. Relatou ainda que havia dirigido cerca de 200 km antes do acidente, e que havia parado para descansar e tomar café antes do acidente. No vídeo é possível ver que ele sofreu ferimentos, principalmente no rosto.

Segundo o delegado João Baptistussi Neto, da Polícia Civil de Morro Agudo, o motorista fez o teste do bafômetro ainda no local do acidente, e o resultado foi negativo. Ele está internado sob escolta em um hospital de Franca (SP), com afundamento no crânio. A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista na tarde desta sexta-feira (21), e ele responderá pelos crimes de fuga de local de acidente, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Motorista do ônibus

Eduardo Henrique de Andrade Justino, de 42 anos, prestou depoimento à Polícia Civil. Segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo na região, Eduardo relatou que, momentos antes do acidente, percebeu que o caminhão que vinha no sentido contrário estava invadindo a sua mão de direção. Ele destacou que no local não havia acostamento asfaltado, e que havia um degrau de altura considerável para sair da pista e acessar o acostamento de terra.

Justino disse que, para tentar evitar a colisão, levou o ônibus ao extremo da borda direita da rodovia. Porém, o caminhão continuou invadindo a pista contrária, e a colisão lateral entre os dois veículos acabou ocorrendo.

O motorista do ônibus afirmou que os estudantes gritavam, em pânico. Ele disse ainda que, logo após o acidente, funcionários de uma empresa pararam para ajudar, e um deles relatou ter visto o caminhoneiro dirigindo em zigue-zague até o momento da batida.

O registro também menciona que Justino não fez uso de substâncias proibidas nem ingeriu bebida alcoólica, e que ele afirmou estar dirigindo a 70 km/h.

O acidente

O ônibus transportava estudantes de São Joaquim da Barra que voltavam da Unifran (Universidade de Franca). O acidente ocorreu por volta das 23h entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), a 71 km de distância da universidade. A rodovia é de responsabilidade da prefeitura.

Cerca de 30 pessoas estavam nos dois veículos, a maioria delas estudantes, segundo a equipe que atende a ocorrência. Os feridos foram levados para o Pronto-Socorro e a Santa Casa de São Joaquim da Barra e para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga, de acordo com informações preliminares da Polícia Militar. O resgate foi concluído por volta das 4h desta madrugada.