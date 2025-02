Motorista cai com carro do 3º andar de estacionamento de shopping no Ceará

Uma motorista perdeu o controle do próprio veículo e despencou do terceiro andar do estacionamento de um shopping em Fortaleza, no Ceará, no fim de tarde da quinta-feira (20).

O que aconteceu

Mulher estava na garagem do shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz, quando despencou por volta das 16h45m de ontem. Segundo o estabelecimento, a motorista primeiro colidiu contra uma coluna do estacionamento, em seguida bateu em uma grade metálica, que rompeu, e o carro caiu.

A motorista era a única pessoa que estava dentro do veículo no momento do acidente. A mulher, que não teve a identidade revelada, ficou ferida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ela foi encaminhada para um hospital de Fortaleza, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Não há relatos de feridos pelo veículo no momento da queda. O shopping seguiu funcionando normalmente.

Shopping disse por meio de nota que apura as circunstâncias do acidente. "O Iguatemi Bosque está colaborando com as autoridades competentes para investigar as causas do acidente e garantir a segurança de todos os clientes e funcionários".

Corpo de Bombeiros do Ceará informou que foi acionado, mas que ao chegar no local a mulher já havia sido levada pelo Samu. A corporação ressaltou que o shopping tomou a dianteira do problema. O UOL questionou a Polícia Civil do Ceará se foi instaurado algum procedimento para apurar o ocorrido e aguarda retorno.