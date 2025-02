Moraes vota para tornar Léo Índio réu por envolvimento no 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) votou nesta sexta-feira (21) para tornar réu Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Primeira Turma do STF começou a analisar denúncia contra Léo Índio e Moraes, que é o relator, foi o primeiro a votar. Processo está sendo julgado no plenário virtual, em sessão que vai até o fim da semana que vem. Se a maioria dos cinco ministros da Turma decidirem aceitar a denúncia, Léo Índio se torna réu e passará a responder a uma ação penal. Somente ao final dessa ação penal é que a Justiça vai decidir se ele é ou não culpado.

Léo Índio é acusado de cinco crimes. PGR aponta que ele teria cometido os crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

PGR usa imagens do próprio Léo Índio no dia, além de conteúdo encontrado em seu celular. Ele mesmo postou em suas redes sociais imagens de sua participação na manifestação no dia. Além disso, investigação encontrou no celular dele que foi apreendido mensagens que indicam que ele também incitou "atos violentos" e participou de outras manifestações antidemocráticas.

Defesa afirma que ele não deveria ser julgado pelo STF. Em manifestação encaminhada ao tribunal, advogados de Léo Índio afirmam que denúncia não tem provas e que ele não deveria ser julgado pela corte por não possui foro privilegiado e por não ter sido indicado na denúncia qual autoridade com foro no STF.

Em seu depoimento à Polícia Federal, além de admitir a presença aos atos de 8.1.2023, confirmou sua frequência aos acampamentos montados em frente ao QG do Exército, afirmando que "chegou a frequentar os acampamentos situados nas imediações do QG-Ex em Brasília/DF. Trecho da denúncia da PGR contra Léo Índio