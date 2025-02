Moraes nega prazo de 83 dias para Bolsonaro se defender de denúncia

O ministro Alexandre de Moraes negou ontem o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para ter um prazo de 83 dias para responder às acusações apresentadas na denúncia da Procuradoria Geral da República por tentativa de golpe. Advogados de Bolsonaro queriam suspender o prazo - que, por lei, é de 15 dias - até terem acesso a todos os documentos da investigação e ainda ter mais 83 dias para analisar o material e apresentar uma resposta às acusações. Em sua decisão, Moraes reafirmou que será dado o mesmo prazo para todos os denunciados e refutou o argumento dos advogados de que não foi disponibilizado acesso a todo material da investigação. Para a defesa de Bolsonaro, porém, ele deveria ter direito ao mesmo período de tempo que a acusação levou para analisar todo o conteúdo da investigação da Polícia Federal que resultou na denúncia da PGR.

Vídeo de delação mostra que Cid passou mal ao saber da prisão. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro desmaiou após ser comunicado que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado sua volta à prisão em 22 de março de 2024. O vídeo da audiência foi divulgado ontem e mostra que Cid apoia a cabeça nos braços, procura posição na cadeira e abre os botões da manga da camisa ao saber da decisão. As imagens não registram o momento do desmaio, que ocorreu após o fim da gravação. Na ocasião, socorristas do Supremo ajudaram Mauro Cid a se recompor antes de ele ser levado a um presídio militar em Brasília.

Em depoimento, Cid chora e diz que perdeu tudo que tinha. Nos vídeos da delação de Mauro Cid divulgados ontem, ele reclama que não conseguia ter a vida de volta "nem para ir até a esquina", diz que engordou 10 kg, que perdeu tudo o que tinha e que não conseguia mais trabalhar. Cid disse ainda que o áudio divulgado pela revista Veja, em março de 2024, em que dizia que se sentia pressionado - e que motivou o novo depoimento e consequente prisão - foi apenas um "desabafo a um amigo". Veja o vídeo.

Lula decide substituir ministra da Saúde; Padilha é o favorito para o cargo. Segundo apuração da Folha, o presidente avisou a aliados que vai trocar Nísia Trindade na reforma ministerial que está em discussão no governo, e o nome mais forte para substituí-la é o do ministro Alexandre Padilha (da Secretaria de Relações Institucionais). Ele foi titular da pasta na gestão de Dilma Rousseff. Aliados relatam que o presidente já não esconde sua frustração com a gestão de Nísia, que no ano passado ficou marcada por críticas e crises sanitárias. Eles citam ainda a pressão do centrão para ampliar o controle sobre o orçamento da saúde. Segundo interlocutores ouvidos pela Folha, o governo acredita que a pasta teria potencial para implementar políticas de visibilidade que ajudariam a recuperar a popularidade do presidente. Leia mais.

Ovo tem o preço mais alto em 22 meses no Brasil. O valor dos ovos brancos aumentou 69% entre janeiro e fevereiro para o revendedor. O preço da caixa com 30 dúzias saltou de R$ 134 para R$ 227. A alta foi de 61% para os ovos vermelhos: passou de R$ 156, em 17 de janeiro, para R$ 252 um mês depois. O forte calor que o país enfrenta, o preço alto do milho e a proximidade da Quaresma são os principais responsáveis pela alta. Especialistas explicam que as galinhas produzem menos com temperaturas muito altas, e que na Quaresma o consumo de ovos aumenta, em substituição ao da carne vermelha, que não é consumida por muitas pessoas no período que antecede a Páscoa. Saiba mais.