Moraes determina suspensão imediata e completa da Rumble no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira a "suspensão imediata, completa e integral" do funcionamento da rede social Rumble no Brasil, segundo a decisão do ministro.

Na quarta-feira, Moraes havia dado 48 horas para que a plataforma de compartilhamento de vídeos indicasse um representante legal no país, sob risco de suspensão do funcionamento.

Na decisão desta sexta, Moraes disse que estava determinando a suspensão da Rumble "até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos -- inclusive com o pagamento das multas -- sejam cumpridas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional".

(Reportagem de Ricardo Brito)