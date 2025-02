Moraes desativa conta na rede X, que já não usava desde janeiro de 2024

O ministro Alexandre de Moraes desativou sua conta na rede social X, segundo informações do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a assessoria da Corte, ele não usava, desde janeiro de 2024, o perfil da rede do bilionário Elon Musk. Na manhã desta sexta-feira, 21, a página do magistrado, que estava ativa desde 2017, passou a exibir a mensagem: "Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)".

Moraes e Musk têm travado embates desde o ano passado. O bilionário já acusou o ministro de promover censura e descumpriu ordens do Supremo.

Na quinta-feira, 20, o ministro aplicou multa de R$ 8,1 milhões ao X por descumprimento de uma ordem judicial. A decisão do ministro obrigava a plataforma a fornecer dados cadastrais de uma conta atribuída ao blogueiro Allan dos Santos, investigado em inquéritos sobre crimes nas redes sociais.

Em agosto do ano passado, Moraes bloqueou o X no Brasil após a plataforma descumprir ordens judiciais. A rede ficou 39 dias fora do ar e foi liberada após cumprir condicionantes para a retomada das atividades: o bloqueio de perfis que disseminavam informações falsas e a nomeação de um representante legal no País.