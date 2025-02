Moradora é baleada em casa e PMs se ferem em ações na zona norte do Rio

Uma moradora foi baleada no quintal de casa em meio a uma ação policial contra o CV (Comando Vermelho) na manhã desta sexta-feira no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Em outra ação, dois PMs se feriram com estilhaços em uma troca de tiros no Juramentinho, também na zona norte.

O que aconteceu

Após ser baleada, moradora foi socorrida pelos próprios PMs que participavam da operação. Os agentes usaram um veículo blindado para socorrê-la. Segundo a corporação, ela foi levada ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Agentes foram atingidos por estilhaços durante tiroteio em outra ação de combate ao CV no Juramentinho. De acordo com a PM, eles foram socorridos e levados ao hospital Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio.

"As ações têm como objetivo reprimir a movimentação de criminosos na região", diz a PM em nota. A operação ainda está em andamento.