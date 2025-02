'Criptogate': MP investiga Milei após divulgação de criptomoeda, diz jornal

O Ministério Público argentino abriu investigação sobre a publicação feita pelo presidente da Argentina, Javier Milei, em que ele divulgou a criptomoeda $Libra, de legitimidade duvidosa, abrindo uma crise no governo. O post foi excluído após a repercussão negativa.

O que aconteceu

O promotor federal Eduardo Taiano investiga se foram cometidos os crimes de abuso de autoridade, fraude, tráfico de influência e corrupção passiva. As informações são dos jornais Clarín e La Nación.

Milei é considerado o principal suspeito. "Especificamente, buscamos estabelecer as circunstâncias de tempo, modo e lugar que cercaram a criação e o lançamento de $Libra e qual a participação de Javier Milei, Hayden Mark Davis [CEO da empresa que criou a moeda]" e outros investigados.

A Promotoria Especializada em Crimes Cibernéticos foi acionada pelo promotor. O objetivo é preservar e recuperar provas do escândalo.

Taiano também pediu relatórios a órgãos públicos e privados ligados ao mercado de criptomoedas. Ainda foram enviadas notificações ao Banco Central e ao Google.

Entenda o caso

Na tarde da última sexta-feira (14), Milei divulgou nas redes sociais a criptomoeda $Libra: "Este projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina."

Lançada no mesmo dia, o preço da criptomoeda saiu do zero e atingiu quase US$ 5 (R$ 28) poucas horas após a publicação de Milei. Os nove sócios responsáveis pelo projeto, que detinham 80% das moedas, aproveitaram a supervalorização para liquidar todos os seus ativos, levando consigo os lucros.

Com a venda em massa, a cotação da $Libra despencou 90% em duas horas, drenando a carteira de pelo menos 44 mil investidores ao redor do mundo. Estima-se que no mínimo US$ 250 milhões foram perdidos nas transações, que movimentaram, desde seu lançamento, mais de US$ 4 bilhões.

Milei apagou o post e afirmou que "não estava ciente dos detalhes do projeto", mas o prejuízo instaurado derrubou a credibilidade do país. Em meio à polêmica, a bolsa argentina (MERVAL) despencou 5,58% na segunda-feira (17), e diversos investidores acusam o presidente de promover um golpe financeiro.

Congressistas da oposição também iniciaram um processo de impeachment pelo que chamam de "criptogate". Analistas consideram improvável que a oposição consiga o número de votos necessários para tirar Milei do cargo.

*Com informações da DW