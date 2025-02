Minério de ferro sobe com melhora do cenário de demanda e esperança de estímulos na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, atingindo os níveis mais altos em mais de quatro meses, e caminhavam para um ganho em base semanal conforme os sinais de recuperação no consumo de aço melhoraram as perspectivas de demanda na China, onde as esperanças de mais estímulos econômicos voltaram a crescer.

O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,51%, a 838,5 iuanes (US$115,75) a tonelada, depois de ter alcançado o maior valor desde 8 de outubro de 2024, a 844 iuanes a tonelada, no início da sessão.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subiu 0,06%, para US$108,75 a tonelada, depois de também ter subido mais cedo ao patamar mais alto desde 8 de outubro de 2024, a US$109,3.

Em base semanal, ambos os índices de referência registraram aumentos em torno de 3%.

O consumo de aço downstream mostrou sinais de recuperação, com os volumes de transações de produtos de aço para construção saltando 44% na semana, para 112.600 toneladas na quinta-feira, mostraram dados da consultoria Mysteel, o que forneceu apoio aos preços do minério.

"As expectativas de crescimento da demanda de vergalhões se fortaleceram em meio à próxima temporada de pico de construção (em março), com o clima ficando quente", disseram analistas da Cofco Futures em uma nota.

O sentimento também foi impulsionado pelo banco central da China, que prometeu na quinta-feira proporcionar forte apoio financeiro para o desenvolvimento saudável da economia privada e o crescimento das empresas privadas.

No entanto, a média diária de produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu pela segunda semana consecutiva em 0,2% em relação à semana anterior, para 2,28 milhões de toneladas em 20 de fevereiro, mostrou uma pesquisa da Mysteel, limitando os ganhos de preços.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)