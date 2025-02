Michelle Bolsonaro rebate delação de Mauro Cid: 'Perturbação mental'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-tenente coronel Mauro Cid passa por um "momento de perturbação mental". A fala ocorreu na manhã desta sexta-feira (21), um dia após o conteúdo da delação de Cid ter se tornado público.

O que aconteceu

Michelle disse aos jornalistas que está "confiando em Deus e que a verdade prevalecerá". Durante o 1º Seminário Nacional do Partido Liberal (PL), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, ela afirmou que não está apreensiva com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) nem com a divulgação da colaboração de Cid: "Zero apreensiva, 100% confiante".

Ex-primeira-dama não foi denunciada e apontou para a cabeça ao dizer que Cid passava por um momento de "perturbação mental". Segundo a delação do ex-tenente coronel, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) faziam parte da ala mais radical no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiavam o discurso de golpe de Estado.

Cid também disse que Michelle se desesperou quando viu a mudança saindo do Palácio da Alvorada. "E a própria primeira-dama né. Quando... muito mais desespero de mulher, quando ela viu a mudança dela saindo, ela quase que pirou. Em pânico. Ela falava pra gente que tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa", contou ele.

Michelle disse que Bolsonaro é vítima de perseguição. No evento, a ex-primeira-dama foi questionada sobre o conteúdo das delações de Cid e disse que "não há provas". Na delação, o ex-tenente-coronel afirma que Bolsonaro convocou comandantes das Forças Armadas para discutir um possível golpe de Estado em 2022.

Grupo do qual Michelle participava dizia que Bolsonaro tinha apoio da população e dos atiradores esportivos para uma tentativa de golpe, segundo Cid. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro classificou as acusações de "absurdas" e disse que não são amparadas em elementos de prova. Michelle não chegou a ser indiciada pela Polícia Federal nem denunciada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Defesa de Michelle e Bolsonaro negam implicações do ex-presidente e diz que vai pedir anulação da delação. Por meio de nota, um dos advogados do casal, Paulo Cunha Bueno, afirmou que as "declarações prestadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, a título de colaboração premiada, não apontavam qualquer elemento que pudesse implicar o ex-presidente nos fatos em apuração".