'Entrei em desespero': médica tem de usar máscara 24h por dia após peeling

A médica obstetra Isadora Milhomem, de 30 anos, teve queimaduras de segundo grau no rosto após realizar um peeling químico. Para tratar as cicatrizes, ela terá que usar uma máscara de compressão, que cobre todo o rosto, 24 horas por dia, por seis meses.

Segundo Isadora, o procedimento foi realizado no dia 14 de novembro do ano passado em uma clínica particular em Goiânia e custou R$ 8 mil. Chamado Atacroton, esse peeling é feito com ácido tricloroacético (ATA) combinado com óleo de croton e serve para tratar cicatrizes de acne.

Cerca de 45 dias após a aplicação, a médica conta que percebeu que parte da pele do rosto começou a ficar grossa e, em seguida, uma espécie de ferida surgiu.

Ainda segundo a médica, ela entrou em contato com o suporte da clínica em que fez o procedimento e também com a dentista responsável pela aplicação, no entanto, ela teria sido informada que aquela reação era normal do procedimento, já que devido às substâncias, o rosto poderia descamar três vezes.

Primeiros dias após o procedimento de Atacroton Imagem: Arquivo Pessoal

"Ela passou um hidratante para usar na pele, mas percebi que com o passar dos dias meu rosto só piorava. Eu fui comunicando, e ela foi passando outras medicações até que fui parar no pronto atendimento com confusão mental medicamentosa", disse a médica em entrevista ao UOL.

Depois do episódio de confusão mental e sem ver melhora em seu rosto, Isadora diz que passou por atendimento com quatro dermatologistas.

"Foi quando fiquei sabendo que meu caso era muito mais grave do que eu imaginava. Eu estava com queimaduras de segundo grau e cicatrizes, semelhantes a queloides. Isso teria acontecido porque o ácido aprofundou muito na área em que eu tinha as cicatrizes de acne", diz.

A médica afirma que nenhum profissional quis assumir o caso, por não saber o que fazer nesse tipo de situação. Após passar pelo quinto dermatologista ela foi orientada a procurar um hospital especializado em tratamento de queimaduras, em Goiânia, onde recebeu a orientação para usar a máscara de compressão.

"Eu chorei muito quando eu fiquei sabendo que eu teria que usar a máscara. Entrei em desespero porque fiquei sem saber como eu faria para trabalhar e viver com aquela máscara. Ela é de compreensão, ou seja, aperta meu rosto e tem como finalidade comprimir, para que o sangue não circule na região, impedindo que as cicatrizes cresçam", diz ela, que tem conseguido manter a rotina profissional como antes, apesar do problema.

Segundo a médica, a recomendação é que ela use a máscara 24 horas, por um período estimado em seis meses.

"Eu como, durmo e só tiro para tomar banho. Já gastei mais de R$ 10 mil entre medicamentos, consultas e viagens para buscar um tratamento", diz.

Médica diz que ferida surgiu após procedimento estético Imagem: Arquivo Pessoal

Outro lado

A reportagem do UOL procurou a dentista Mariana Mendes, responsável por realizar o procedimento em Isadora, porém a profissional disse que sua única manifestação seria através de três vídeos postados em suas redes sociais.

Nos vídeos, Mariana diz que Isadora não teve queimaduras no rosto, mas sim um queloide tardio e que a máscara de compreensão não possui eficácia para esse tipo de problema. A dentista afirmou que todas as reações adversas que podem ocorrer são listadas ao paciente e colocadas em um termo de ciência assinado pelos pacientes.

"A queloide surgiu mais de um mês após o procedimento e segundo a literatura médica pode ser resultado de algo que o próprio paciente fez ou da exposição a uma bactéria adquirida externamente, algo que pode ocorrer ambientes hospitalares, algo relevante já que a Isadora é uma médica", diz ela.

A dentista ainda afirma que os pacientes devem seguir alguns cuidados após o procedimento e a falta deles pode interferir no resultado do procedimento.

"Eu acionei a minha equipe jurídica para solicitar uma perícia judicial para que um terceiro, imparcial, analise o caso e determine quem realmente está com a razão", diz a dentista.