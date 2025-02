Sakamoto: vídeo da delação de Cid foi tiro no pé da defesa de Bolsonaro

Os vídeos que mostram a delação do tenente-coronel Mauro Cid foram um tiro no pé dado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (21).

O tom de voz do Cid era um tom de voz de quem estava falando e se lembrando, sem ser pressionado. Então, ficou difícil. A defesa do Bolsonaro acabou, na verdade, mostrando que o processo foi feito de forma tranquila. Eu acho que o vídeo foi um tiro dado pela defesa do Bolsonaro no próprio pé. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Cid foi preso preventivamente em março de 2024, quando áudios divulgados pela revista Veja mostraram ataques dele à corporação e ao STF. Depois, fez o acordo de delação com a Justiça para garantir sua soltura. Nesta quarta, Moraes derrubou o sigilo da delação premiada de Cid e, na manhã de hoje (20), tornou públicos os vídeos das audiências. O tenente-coronel foi pessoalmente ao Supremo acompanhado de seus advogados. Moraes o interrogou pessoalmente, por videoconferência.

Ao Canal UOL, Sakamoto ressaltou as queixas do bolsonarismo antes da divulgação dos vídeos.

O bolsonarismo está falando de tortura. O que é? É uma espada? Uma cimitarra? Tem uma guilhotina? É uma tortura? É parecido com o que acontece em muita delegacia desse interior do Brasil, de preto e pobre. Tipo, 'se lasca', né? Confessando coisas que não fizeram. Não! Foi uma coisa supertranquila, supercordial... que esta fosse todo o padrão de tomada de depoimento no Brasil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tales: 'Família de Braga Netto teme que Bolsonaro o jogue aos leões'

No UOL News, o colunista Tales Faria contou que o episódio com Cid acendeu o alerta na família de Braga Netto — o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro está preso desde o dia 14 de dezembro.

Algumas pessoas ligadas à família do Braga Netto têm dito que a família do Braga Netto teme que Bolsonaro o jogue aos leões, assim como fez com o Mauro Cid. A mulher do Braga Netto, a Cátia, e a filha do Braga Netto, a Isabela, já manifestaram isso a alguns militares, e esses militares a alguns políticos ligados ao Bolsonaro.

E teve agora uma demonstração de que isso pode ocorrer, devido às declarações da defesa ontem. O advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, disse não haver dúvida de que existiram atos graves narrados na denúncia. Essa foi a afirmação dele. E que agora é que a defesa do Bolsonaro vai se basear na participação de cada pessoa nesses atos graves e que o Bolsonaro não participou. Ou seja, vai jogar [a culpa] para cima de alguém.

Tales Faria, colunista do UOL

Braga Netto foi preso preventivamente em dezembro por obstrução de Justiça. Conhecido como "cumpridor de ordens", segundo a Polícia Federal, o general era tido como "figura central" da tentativa de golpe que envolvia o assassinato do presidente Lula (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além da prisão do ministro STF Alexandre de Moraes.

Vieira: 'Decisão sobre Bolsonaro será difícil com o STF desmoralizado'

No UOL News, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que a decisão do julgamento de Bolsonaro, acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, será difícil de ser absorvida pela sociedade com um STF fragilizado.

Nenhum brasileiro tem convicção da validade das decisões da Suprema Corte e isso se dá por culpa da própria instituição. Evidente, ela vem sendo alvo de ataques, ameaças, difamações, mas quem toma decisões e depois se desfaz das decisões a depender do interesse do freguês são os ministros. E isso vai ser muito difícil de ser absorvido pela sociedade. Senador Alessandro Vieira

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: