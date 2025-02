Madonna acusa Trump de ter se atribuído o título de 'rei'

"Vida longa ao rei". Com essa mensagem em sua rede social, Donald Trump enfureceu Madonna, uma opositora ferrenha ao presidente dos EUA.

"Pensei que este país tivesse sido construído por europeus para escapar da autoridade de um rei, para estabelecer um Novo Mundo governado pelo povo", escreveu a famosa cantora pop no X.

"Atualmente, temos um presidente que se autodenomina Nosso Rei. Se isso é uma piada, eu não estou rindo", acrescentou ela em sua mensagem crítica.

Donald Trump, na quarta-feira, assinou com "long live the king" (viva o rei) em uma mensagem elogiando a repressão de seu governo aos pedágios com o objetivo de acabar com o congestionamento de tráfego no centro de Nova York.

O pedágio diurno de nove dólares (51 reais) para motoristas que desejam entrar em Manhattan foi imposto no início de janeiro, depois de ter sido aprovado in extremis antes da posse do novo presidente republicano, que havia sido hostil, durante sua campanha, a essa iniciativa ambiental democrata pioneira nos Estados Unidos.

"O pedágio está morto. Manhattan e toda a Nova York estão salvas. Vida longa ao rei", parabenizou o presidente Trump em sua rede Truth Social.

A conta oficial da Casa Branca então republicou a mensagem, assinada "Presidente Donald Trump", junto com uma ilustração mostrando o bilionário usando uma coroa adornada com diamantes.

Madonna tem sido muito crítica em relação a Trump desde seu primeiro mandato, de 2017 a 2021.

A "rainha do pop" subiu ao palco em um grande comício da oposição após sua posse no início deste ano.

No final de janeiro, ela também denunciou o retrocesso dos direitos LGTBQ+ e pediu às pessoas que não "desistissem da luta".

ys/vla/erl/llu/dd

© Agence France-Presse